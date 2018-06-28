Бывший сотрудник NASA создал экономичную и экологичную душевую систему

Шведский инженер Мердаду Маджуби и основатель стартапа Orbital Systems со штаб-квартирой в Мальмё разработал душевую систему, которая выпускает воду под высоким давлением через широкий распылитель, а затем собирает ее обратно, пропускает через фильтр и обеззараживает. После этого вода снова возвращается в первоначальную точку цикла. Для поддержания напора и достаточной температуры конструкции требуется в три раза меньше воды, чем обычному душу. В системе непрерывно циркулирует 10 л воды. Об этом сообщает издание Business Insider.

Установка позволит снижать потребление воды на 90%. Фильтр, по заявлениям разработчиков, делает воду стрильной.

Ранее Маджуби работал в NASA, позднее инженер вернулся на родину в Швецию и основал собственную компанию по производству душевой системы. На сегодняшний день Orbital Systems имеет офисы в США, Дании и Германии. На разработку шведского инженера подтолкнули исследования Марса для колонизации людьми. Так как на этой планете отсутствует вода, транспортируемая астронавтами жидкость должна фильтроваться, использоваться экономно и многократно. Путешествие до Марса занимает 150-300 дней. Кроме того, астронавты в космосе не имеют возможности принять душ и вынуждены использовать влажные салфетки. Конструкторы NASA создали для решения этой проблемы специальный мощный фильтр, очищающий и обеззараживающий воду. Маджуби разработал вариант космической технологии для использования на Земле.

Сейчас цена душевой системы составляет $2,5 тыс. Создатели работают над тем, чтобы снизить стоимость продукта. Цель Orbital Systems - довести цену до $700 за штуку. Предполагается сделать конструкцию от Orbital Systems доступной для жителей развивающихся стран, испытывающих трудности с доступом к домашней гигиене.

По данным ЮНЕСКО, к 2050 г. примерно 5,7 млрд человек могут столкнуться с нехваткой питьевой воды. В настоящее время в разных регионах планеты около 3,6 млрд человек, что составляет половину населения планеты, имеют перебои в доступе к воде как минимум один месяц в году. Согласно данным доклада, ежегодно люди используют 4,6 тыс. куб. км воды. Из них 70% воды приходится на сельское хозяйство и 10% - на домохозяйства. За последние 100 лет спрос на водные ресурсы увеличился в шесть раз и продолжает расти со скоростью 1% в год.

В 2015 г. Институт мировых ресурсов выпустил карту с обозначением стран, которые столкнутся с дефицитом пресной воды к 2040 г. В группе высокого риска - страны Магриба (Марокко, Алжир, Тунис, Ливия), государства Ближнего Востока (Саудовская Аравия, Йемен, Оман, Ирак, Иран, Сирия), Испания, Туркменистан и некоторые другие. Россия отмечена в группе государств с низкими и средним уровнем риска дефицита водных ресурсов.

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