Папа Римский призвал нефтяные компании ускорить переход к возобновляемой энергетике

В Ватикане состоялась встреча Папы Римского Франциска с руководителями крупнейших нефтегазодобывающих корпораций мира. Понтифик обсудил с бизнесменами сугубо мирскую проблему – глобальное потепление. По мнению главы Католической церкви, переход от углеводородной к возобновляемой энергетике нужно ускорить. Об этом сообщает британский ежедневник The Guardian.

Серия встреч главы римско-католической церкви и нефтяных магнатов была приурочена к третьей годовщине написания Папой римским Франциском второй энциклики Laudato si’ (в переводе с латыни "Хвала Тебе"). Энциклика (основной папский документ) была опубликована 18 июня 2015 года и была посвящена проблемам экологии и защите окружающей среды.

Заседания были закрытыми. Как стало известно The Guardian, в ходе обсуждения представители нефтяного бизнеса высказали традиционные аргументы о том, любая смена энергетической политики должна проводиться постепенно. Слишком быстрый переход общества на возобновляемые источники энергии навредит бедным слоям населения, спровоцировав повышение цен.

В ответ понтифик поблагодарил всех собравшихся за участие в мероприятии и за стремление "разрабатывать более тщательные подходы к оценке климатических рисков", позицией нефтяников он не согласился.

"Сумеем ли мы пройти критическую точку вовремя? Никто не может ответить на этот вопрос с уверенностью, но с каждым месяцем проблема альтернативной энергетики становится все более насущной", - заявил в своем выступлении Папа Римский Франциск.

Спустя два с половиной года после заключения Парижского соглашения по климату глава римско-католической церкви отмечает, что уровни выбросов диоксида углерода и других парниковых газов в атмосферу остаются очень высокими, и это вызывает серьезную озабоченность. Кроме того, он заявляет, что его тревожит факт непрекращающейся разведки новых месторождений ископаемого топлива. Так, Exxon Mobil, одна из крупнейших нефтяных корпораций мира, продолжает выделять миллиарды долларов на поиски залежей углеводородов. Хотя Парижское соглашение открыто призывает стран-участниц сохранить большинство подземных запасов в неприкосновенном виде.

Следуя достигнутым договоренностям, нефтяные компании начали отчитываться о климатических рисках от своих производств, а также согласились выделять незначительные проценты из своих корпоративных научно-исследовательских бюджетов на разработку технологий для возобновляемой энергетики. При этом, как отмечает The Guardian, "никто не был готов столкнуться с тем, что придется оставить более 80% известных запасов ископаемого топлива под землей" ради экологических целей. Крупные компании не готовы отказаться от добычи углеводородов, страны не могут их заставить. Более того, государства, обладающие большими запасами ископаемого топлива, поощряют добывающие корпорации активизировать разработку месторождений.

"Решительный прогресс не может быть достигнут без возросшего осознания того, что все мы являемся частью одной человеческой семьи, объединенной узами братства и солидарности. Только думая и действуя с постоянной заботой об этом основополагающем единстве, которое отвергает все различия, только взращивая чувство всеобщей солидарности между поколениями, мы можем действительно и решительно двигаться вперед", – сказал понтифик.

По мнению Папы Римского Франциска, переход к возобновляемой энергетике не будет легким и приятным. Но именно за счет "зеленых" источников энергии необходимо обеспечить доступ к энергии бедным слоям населения во всем мире. Такая энергетическая политика поможет остановить дальнейшие экстремальные изменения климата из-за глобального потепления.

"Цивилизация требует энергии, но использование энергии не должно разрушить цивилизацию", – подчеркнул глава римско-католической церкви.

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