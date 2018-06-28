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В Мексиканском заливе обнаружены "ясли" самых крупных скатов

Социальная ответственность
28 июня, 18:17 UTC+3

Открытие позволит ученым изучить ранние этапы жизни гигантских морских дьяволов

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Материал из 1 страницы
© pixabay.com/rayjo

Американские ученые обнаружили в Мексиканском заливе "ясли" самых крупных скатов в мире — мант, также известных как гигантские морские дьяволы, сообщает NPR. Открытие позволит детально исследовать почти не изученные наукой ранние этапы жизни этих животных, которые с января признаны в США исчезающим видом.

Ученые выяснили, что участок Национального морского заповедника Flower Garden Banks, располагающегося в 110 км к югу от Галвестона, штат Техас, является "детской площадкой" для скатов. 95% посещающих его особей - "несовершеннолетние", от новорожденных до подростков. Это единственное известное ученым место, где их можно встретить регулярно.

Открытие совершил Джош Стюарт, аспирант Института океанографии Скриппса при Калифорнийском университете в Сан-Диего и исполнительный директор Manta Trust — фонда, курирующего глобальную программу сохранения скатов. Научное исследование, проведенное при участии специалистов заповедника, опубликовано в научном журнале Marine Biology.

"Я пытался взять генетический образец у взрослого ската. Именно в этот момент я заметил юного самца, а это бывает очень редко", — рассказал Стюарт. За свою семилетнюю карьеру ученый видел манту-подростка только два или три раза. Теперь у специалистов появляются обширные возможности для изучения молодых особей. Об их перемещениях и образе питания известно крайне мало.

Оказалось, что сотрудники Национального управления океанических и атмосферных исследований, работавшие в заповеднике много лет, видели юных морских дьяволов постоянно, однако полагали, что это скаты других видов. Как подчеркнула выступившая соавтором работы биолог-исследователь Мишель Джонстон, сотрудница заповедника Flower Garden Banks, открытие подтверждает необходимость защиты естественной среды обитания этих животных.

Размер взрослой манты может варьироваться от 3 до 7 м в ширину — это примерно равно росту самца жирафа. Такие габариты морских дьяволов позволяют им защищаться от других хищников, но одновременно являются основной причиной их гибели: скаты часто попадают в рыболовные сети. Кроме того, манты становятся жертвами охоты: их жаберные дуги продаются в Китае для медицинских целей.

По данным Института океанографии Скриппса, эти морские животные "обычно встречаются в субтропических и тропических водах по всему миру; их скопления, как правило, можно наблюдать далеко от прибрежных районов". Это усложняет изучение самых крупных скатов. По словам Стюарта, юных самцов можно легко отличить по их репродуктивным органам. У взрослых особей они вытянутые и кальцинированные, а у подростков — небольшие. Женские особи определяют по размаху плавников, который у них, как правило, на метр больше, чем у самцов.

Материал предоставлен проектом "+1".

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