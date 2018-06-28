Эксперт уравнял гуманитарное и инженерное образование для работников техкомпаний

Большинство директоров крупнейших технологических компаний не имеют образования в сфере инженерии и компьютерных технологий. Главы крупнейших технологических фирм чаще всего имеют бизнес-образование, бухгалтерское, образование в сфере здравоохранения, искусств и гуманитарных дисциплин. Такое мнение выразил профессор Университета Карнеги Меллона и директор отдела исследований Центра предпринимательства и коммерциализации в Университете Дьюка Вивек Вадхва. Об этом сообщает издание The Washington Post.

В 2008 году группы ученых из Университета Дьюка и Гарвардского университета под руководством профессора Вадхва, провели опрос среди 652 глав инженерных компаний 502 технологических фирм. Результаты показали, что 92% опрошенных имеют высшее образование. Около 37% закончили инженерные факультеты и направления, связанные с компьютерными технологиями. Только 2% респондентов закончили математические факультеты. Образование остальных связано с бизнесом, бухгалтерским учетом, сферой здравоохранения, искусством и гуманитарными направлениями.

Профессор Вадхва пояснил, что наличие высшего образования, вероятно, является фактором успеха предпринимателей, но направление учебы и престижность университетов при этом не выступают решающими факторами. Так, вице-президент YouTube Сьюзан Вожицки имеет бакалаврский диплом по специальности история и литература; глава компании, которая производит корпоративный мессенджер Slack, Стюарт Баттерфилд получил бакалаврскую степень по направлению "Английский язык"; основатель онлайн-площадки для размещения, поиска и краткосрочной аренды жилья Airbnb Брайан Чески окончил факультет изящных искусств; китайский предприниматель и вице-президент китайской компании Alibaba, работающей в сфере интернет-коммерции, получил степень бакалавра по направлению "Английский язык".

"Современные технологии позволяет нам создать удивительное будущее, но для этого музыканты и художники должны работать рука об руку с инженерами. И гуманитарные науки и инженерные дисциплины одинаково важны", - отметил профессор Вадхва.

По данным Национального центра статистики в сфере образования США (NCES), самыми популярными факультетами для получения степени бакалавра в 2017 г. были бизнес-направления, медицина, общественные науки и история. В пятерку лидирующих направлений также вошли психология и биология с биомедициной. Согласно данным министерства образования России, в 2017 г. самыми востребованным среди поступающих в вузы стали экономические программы, программы подготовки специалистов по политическим и международным отношениям, а также специальности, связанные с работой в СМИ.

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