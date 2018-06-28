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Угольный карьер в Вашингтоне преобразуют в солнечную электростанцию

Социальная ответственность
28 июня, 18:21 UTC+3

Штат планирует к 2020 году довести количество выбросов углекислого газа до уровня 1990 года

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© Erichwtl/CC-BY-SA-3.0 via Wikimedia Commons

Угольную электростанцию TransAlta в городе Централия, штат Вашингтон (США) и примыкающий к ней недействующий угольный карьер планируют переоборудовать в солнечную электростанцию мощностью 180 МВт. Запуск объекта намечен на конец 2020 г. О проекте пишет портал EcoWatch.

Угольный карьер закрыли в 2006 году электростанция продолжает работать, получая сырье из Вайоминга. В 2011 году TransAlta подписала со штатом договор о закрытии предприятия, по которому один котел отключат к 2020 году, другой - к 2025 году. Закрытие электростанции - часть плана штата Вашингтон по сокращению выбросов углекислого газа к 2020 году до уровня 1990 года. На электростанцию приходится 10% от общего количества выбросов парниковых газов в штате - столько же выбросов производят 1,75 млн автомобилей.

Чтобы компенсировать 1340 МВт энергии после закрытия станции, TransAlta решила преобразовать около 1000 акров (404,7 га) бывшего рудника в солнечную электростанцию. Новая станция будет называться Tono Solar, в честь старого города Тоно, на месте которого впоследствии начали разрабатывать угольное месторождение.

"Это хорошая новость о переходе с ископаемых видов топлива на возобновляемые источники энергии", - сказал Ной Лонг, старший адвокат Natural Resources Defense Council (NRDC), американской некоммерческой Международной группы по защите окружающей среды. Эксперт указывает, что помимо климатических преимуществ TransAlta выполнит обязательства по рекультивации участка. В соответствии с законом 1977 года о контроле за поверхностной добычей и мелиорацией угольные компании обязаны восстанавливать землю после завершения добычи, с тем чтобы предотвратить загрязнение и эрозию грунтовых вод. "Выработка солнечной энергии на этой земле обусловит промышленную пользу и приведет к снижению затрат на рекультивацию", - объясняет Лонг.

Также эксперты обращают внимание, что удобство преобразования заключается в фактически повторном использовании территории: инфраструктура для получения энергии на месте Tono Solar уже существует.

Tono Solar не полностью компенсирует мощность, генерируемую TransAlta, но регион планируют превратить в центр альтернативной энергетики. В 15 милях (24 км) от места будущей солнечной электростанции разрабатывается проект ветроэнергетики Skookumchuck, предполагается, что предприятие будет производить почти 140 МВт энергии.

При этом переход на альтернативную энергетику может создать трудности с трудоустройством. Tono Solar создаст более чем 300 рабочих мест на время строительство, однако после его окончании будет предложено не более пяти постоянных вакансий. Это вызывает беспокойство у Боба Гюнтера, члена местной общины, который работал мастером на электростанции TransAlta в течение 34 лет. Гюнтер сказал, что хотел бы, чтобы Централия стала лидером не только в производстве возобновляемой энергии, но и в производстве. Наряду с ветровыми и солнечными проектами он указал на промышленный парк недалеко от строящейся электростанции, где, по словам Гюнтера, можно было бы построить солнечные панели и батареи.

"Я думаю, что мы в итоге сможем сделать полезные проекты с индустриальным парком, что даст возможность получить и рабочие места, и многое другое", — говорит он.

Как отмечает  EcoWatch, сторонники альтернативной энергетики надеются, что такие проекты как Tono Solar смогут стать примером для подобных инициатив по рекультивации бывших промышленных объектов.

Материал предоставлен проектом "+1".

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