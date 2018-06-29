Ресторан в Барселоне трудоустраивает беженцев

Барселонский ресторан Espai Mescladis является также и кулинарной школой. Здесь обучают беженцев из таких стран, как Венесуэла, Сенегал и Пакистан. Люди учатся не только готовить и обслуживать посетителей, но и наиболее эффективно искать работу и интегрироваться в каталонское общество. Стажеры также получают помощь в оформлении документов на предоставление убежища, а клиентам рассказывают истории о том, что значит быть чужим, без денег в другой стране, живя в постоянном страхе. Об этом рассказывает сайт фонда Thomson Reuters.

Ресторан был основан в 2005 году аргентинским предпринимателем Мартином Хабиагом, имеющем опыт волонтерства в бельгийской гуманитарной организации. Он ушел из сферы консалтинга в 30 лет и открыл ресторан, так как считает, что еда объединяет людей. Хабиаг намерен преодолеть недоверие к мигрантам, которое растет во многих западных обществах. По его словам, важно подчеркнуть, что приезжие "обогащают культуру". "Иммиграция всегда меня интересовала, я приезжий здесь, поколения назад мои предки были иммигрантами в Аргентину из Европы", - рассказывает он.

Ежегодно около 80 учеников проходят курс "Кулинарные возможности", в течение которого они стажируются в Espai Mescladis и в других ресторанах каталонской столицы. На стенах заведения размещены фотографиями тех, кто учился и работал здесь раньше. В настоящее время в нем работают 14 бывших выпускников кулинарной школы.

Менеджер ресторана - выходец из Сенегала Соли Маламин - завершил курс кулинарии в 2010 году, после того как прибыл в Испанию на лодке. Найти Espai Mescladis ему помогла международная благотворительная организация Caritas.

"Я был почти год без работы, и у меня не было бумаг, что усложняло положение, - сказал он Thomson Reuters Foundation. - Это было поразительно. Никого не беспокоило, кто я, откуда или что-то еще. Мне нравится человеческая сторона этой работы. К концу дня ты чувствуешь себя не на работе, а в семейном кругу".

Мартин Хабиаг стремится рассказать истории людей с помощью таких средств, как фотовыставки и комиксы, герои которых - реальные сотрудники ресторана. Графический роман под названием "Подарок для Кушбу" повествует о девяти просителях убежища из африканских и азиатских стран и их зачастую рискованных поездках в Барселону. Кушбу, чьим именем названа книга, работает в Espai Mescladis, как и некоторые другие герои.

С 2014 года в Европу въехало более 1,8 млн мигрантов. Большинство заявок о предоставлении убежища получают Греция и Италия. Однако в Испании существует общественная поддержка в пользу принятия большего числа мигрантов, особенно в богатом регионе Каталония.

В июне испанское правительство согласилось принять сотни беженцев и мигрантов, подобранных в море спасательным судном "Водолей"; Италия и Мальта отказались предоставить им убежище. Городской совет Барселоны заявил, что столица Каталонии примет 100 из 629 человек, находящихся на борту. Для тех, кто ищет убежища в Испании, рассмотрение заявки может затянуться на семь лет, в течение которых люди вынуждены выживать за счет случайных, часто нелегальных заработков.

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