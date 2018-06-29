В соцсетях стартовал флешмоб в поддержку преодолевших рак детей и подростков

Компания SPLAT (производитель фармацевтических и косметических средств) объявила о запуске благотворительного онлайн-флешмоба в поддержку Всемирных детских игр победителей ("Игры победителей") - международных спортивных соревнований для детей и подростков, преодолевших онкологические заболевания. В акции пользователи Рунета могут опубликовать в социальных сетях фото с щеткой или пастой SPLAT и жестом поддержки. За каждое фото компания обязуется перечислить 10 руб. в адрес проекта "Игры победителей". Об акции сообщила пресс-служба компании SPLAT.

Организаторы флешмоба призывают желающих поддержать детей придумать несколько ободряющих слов к участникам соревнований и опубликовать снимок с хештегами акции: #чищузубыпомогаю #игрыпобедителей и #выбирайтездоровье.

"Значимость поддержки в трудный момент сложно переоценить. Обычно мы делаем подобные мероприятия сами, активно помогая тем, кто нуждается, каждый день нашей жизни. Сегодня я предлагаю нам сделать это вместе. Потому, что если достиг – поделись, умеешь – помоги. Есть минутка – поддержи. Прямо сегодня мы сделаем мир чуть теплее и принесем надежду и веру в то, что все будет хорошо", – призывает генеральный директор компании Евгений Демин.

К акции присоединился телеведущий программы "Взвешенные люди", фитнес-блогер Денис Семенихин. В своем аккаунте в Instagram он выложил инструкцию с упражнениями по чистке зубов, механикой участия во флешмобе и передал подписчикам эстафету.

Проект "Игры победителей" был запущен фондом "Подари жизнь" в 2010 году. С 2018 года региональные этапы соревнований проходят не только в России, но и за рубежом. Компания SPLAT намерена собрать средства на организацию международного этапа соревнований, который пройдет в Москве 3-5 августа. За 8 лет в "Играх победителей" приняли участие более 3 тыс. детей. Планируется, что в этом году в мероприятии будут участвовать дети из 40 российских регионов и 15 стран.

Впервые на "Игры победителей" приедут 12 детей из Египта (поддержку им оказывает фонд Children's Cancer Hospital Foundation) и 10 ребят из Киргизии (Общественный фонд "Помогать легко"). Также соревнования посетят ребята из Казахстана, Латвии, Молдавии, Хорватии, Украины, Германии, Индии, Сербии. Больше всего участников приедет из Белоруссии, Болгарии и Венгрии.

Материал предоставлен проектом "+1".