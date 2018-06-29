Эксперты сравнили приюты для бездомных собак с концлагерями

Проблема бездомных животных в России стоит чрезвычайно остро. По приблизительным оценкам зоозащитных организаций, популяция собак в стране составляет 14-23 млн особей и может достигать 50 млн, а кошек - 7-40 млн. Цифры ориентировочные, точного учета никто не ведет. В основном животные безнадзорно обитают вблизи человеческого жилья, провоцируя многочисленные сложности медико-ветеринарного, биологического, социального и психологического характера.

"В первую очередь необходимо признать на уровне государства, что у нас нет эффективной системы для решения данной проблемы, а проблема на самом деле двоякая. С одной стороны мы должны защитить животных от жестокого обращения со стороны людей, а с другой стороны мы должны защитить людей от нападения", – объяснил глава общероссийского движения "За реальные дела!", член президиума общероссийской организации "Офицеры России" Антон Цветков на пресс-конференции "Собаки-убийцы или человеческое безразличие?".

Собаки против людей

Основное беспокойство вызывают бродячие собаки, которые, сбиваясь в стаи, могут набрасываться на людей, угрожая не только их здоровью, но и жизни. По данным РОССТАТа за 11 лет с 2000 по 2010 гг. включительно в России число умерших от нападения собак составило 391 человек. Сколько погибло людей после 2011 года - неизвестно. Отдельную статистику смертей по этой причине перестали вести. Кроме того, бездомные собаки являются переносчиками многих инфекционных заболеваний, в том числе смертельно опасных, а также наносят вред экосистемам. Они уничтожают более мелких животных, обитающих в городской черте, разрушают птичьи гнезда, осмеливаются атаковать даже оленей и лосей.

По мнению экспертов, собаки превращаются из преданных человеку животных во вредителей по вине самих людей. Однако, согласно статистическим данным, жители России любят домашних животных. Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что у 60% россиян дома есть кошки и/или собаки. При этом 42% владельцев получили их в подарок, а 39% – подобрали на улице. Подавляющее большинство граждан (от 80 до 93%) считает, что наличие живого существа в семье положительно влияет на эмоциональное и физическое здоровье хозяев, делает детей счастливыми и общительными, прививая им чувство ответственности.

Люди против собак

Появлению бездомных собак во многом способствуют безответственные хозяева, которые выбрасывают надоевших домашних питомцев или их потомство. В таком же поведении замечены и заводчики, если не могут найти хозяев выбракованным щенкам. На улице животные начинают бесконтрольно размножаться.

"Любой профессионал вам скажет, что основной проблемой являются две составляющие, первое – это кормовая база, без кормовой базы не будет бездомных животных, и второе – это приток животных, которые в большинстве своем откуда приходят? Точно также от людей, которые выкидывают животных и за это не несут никакой ответственности", – отмечает Антон Цветков.

Между тем в стране отсутствует единое федеральное законодательство в области регулирования численности бездомных животных, а методы решения проблемы различаются по регионам.

"Собаки – это результат безответственности нашей, результат безответственности владельцев, результат безответственности государства, которое совершенно никак не регулирует эту сферу", – добавляет Екатерина Дмитриева, учредитель и генеральный директор Фонда защиты городских животных.

С мнением зоозащитницы согласно и большинство россиян. По результатам опроса, проведенного в 2017 году новосибирской независимой исследовательской компанией АО Институт общественного мнения "Анкетолог" (ИОМ "Анкетолог"), 49,7% россиян оценивают ситуацию с бездомными животными как плохую, 24% – как очень плохую. 41% респондентов утверждают, что количество собак и кошек на улицах за последние пять лет выросло (особенно в поселениях, где проживает менее 20 тыс. человек), 38% думают, что оно осталось неизменным, 21% уверены, что их число уменьшилось. В качестве основных причин проблемы опрошенные называют: 81,4% – безответственность хозяев домашних животных; 50,8% – недостаточное финансирование государственных служб и приютов; 50% – отсутствие эффективного законодательства, регулирующего содержание и разведение домашних животных; 48,5% – недостаток приютов для животных; 47,9% – бесконтрольное размножение бездомных животных.

Поиски решения

По мнению экспертов, проблема бездомных животных требует принятия незамедлительных мер. Решить ее можно только совместными усилиями федеральных, региональных и местных властей, общественных организаций, волонтеров и каждого человека лично. При этом опрос ИОМ "Анкетолог" показал, что 55% опрошенных относятся к догхантерам (людям, которые по собственной инициативе занимаются умерщвлением бездомных собак) определенно отрицательно, еще 24% – скорее отрицательно, 14% – нейтрально. Кроме того, 54,2% россиян, отвечавших на вопросы, заявили, что они подкармливают бродячих животных, 30,8% – взяли домой кошку или собаку из приюта, 21,6% – распространили информацию о поиске или пристройстве беспризорных, 20,6% – пристроили безнадзорное существо.

Накануне чемпионата мира по футболу 2018 года, который проходит в России с 14 июня по 15 июля, зоозащитники решили привлечь внимание правительства к незаконному отлову и умерщвлению собак в муниципальных образованиях. Активисты обсуждали информацию о размещенных на сайте госзакупок тендеров по отлову и содержанию безнадзорных животных на территориях муниципальных районов, в том числе в 11 городах, которые принимают чемпионат. Отлов подразумевает почти на 90% эвтаназию (усыпление) бродячих собак, оставшаяся часть подвергается стерилизации или возврату хозяевам. Петицию зоозащитников против отстрела бездомных животных, автором которой стала Екатерина Дмитриева, подписали более 2,3 млн человек.

В связи с общественными протестами вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко провел ряд совещаний с привлечением руководителей благотворительных и зоозащитных фондов. По результатам встреч был составлен протокол с требованием разработать нормативные акты, регулирующие правила содержания домашних и безнадзорных животных. Также в нем говорится о необходимости соблюдать гуманные способы регулирования численности животных при объявлении тендеров. Но общественники утверждают, что данный документ фактически не имеет юридической силы.

Вердикт экспертов

Мировой опыт, как обращают внимание эксперты, показывает, что решить проблему бездомных четвероногих возможно. Сделать это за 1-2 года гуманными методами не получится, потребуется более длительный срок. На сегодняшний день специалисты выделяют следующие основные пути решения проблемы бездомных собак.

1. Принять законопроект об ответственном обращении с животными

Данный документ призван регламентировать вопросы ответственности владельцев, заводчиков, властей, правила отлова, создания приютов, эвтаназии, стерилизации и т.д. Он позволит создавать специализированные организации, в том числе зоополицию, занимающиеся бездомными животными и стабильно финансировать их работу за счет бюджетных средств. Закон обсуждается с 1999 года, в 2011 году его проект был принят Государственной думой РФ в первом чтении. Второе чтение откладывается.

"Собаки не занесены к нам с неба, ни каким-то образом сами воспроизвелись. Это все результат безответственности, результат правового вакуума в нашей стране. Мы все зоозащитники уже ждем закон о защите любых животных 18 лет, и 18 лет нет этого закона", – подчеркивает Екатерина Дмитриева.

"Страна требует, чтобы прекратились издевательства и факты живодерства, чтобы были расширены трактовки жестокого отношения к животным и ужесточен целый ряд норм", – считает Владимир Бурматов, председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды.

Для справки, Германия является первой страной в мире, которая в 2002 году ввела защиту животных в Конституцию страны.

2. Регулировать численность безнадзорных животных на улицах

Делать это эксперты предлагают с помощью стерилизации и кастрации, отлова исключительно гуманными методами, силами профессиональных ловцов и с помощью разрешенных медицинских препаратов и других способов.

"У нас регулирование численности животных отнесено к полномочиям муниципалитетов. И само регулирование численности начинается со слова отлов. Но отловом должно заканчиваться, наверное, это должен быть предпоследний шаг, но никак не первый. Первое все-таки надо решать вопрос перекрытия каналов появления безнадзорных животных на улице", – полагает Екатерина Дмитриева.

Программу ОСВВ (отлов – стерилизация – вакцинация – возврат) ввели в России в конце 1990-х годов в качестве гуманной альтернативы просто отлову, отстрелу и усыплению. Но в январе 2017 года по решению Верховного суда ее закрыли. Жителям не нравилось, что животных выпускают обратно, а зоозащитники констатировали, что в ходе работ допускается жестокость. При этом активисты признали, что там, где эта система действительно работала, ситуация улучшилась. Сейчас отлов почти на 90% заканчивается эвтаназией. При этом умерщвление часто происходит с использованием запрещенных лекарственных средств, чтобы снизить расходы. Все разрешенные препараты производятся за рубежом, отечественные к применению не допускаются.

"Все ловцы, мы их назвали "черные ловцы", используют запрещенные наркотические средства для наркоза. Животное, в которое попадает такой спецсостав, умирает мучительной смертью", – поясняет Виталий Емельянов, представитель департамента объединенных зоозащитных организаций России.

3. Создавать достаточное количества приютов для бродячих животных

Сейчас мест для содержания бездомных животных мало, условия содержания в большинстве из них, по мнению зоозащитников, недостойны. СМИ неоднократно освещали ситуации массовой гибели отловленных животных. Одна из самых нашумевших историй последнего времени произошла в московском приюте "ЭКО Вешняки".

"Приюты – они реально все концлагеря, нормальных приютов вообще не существует.

Мы во всех приютах были. Я по России, наверное, два таких вот приюта хороших видел, но это частные приюты. Касаемо Москвы и Московской области хороших приютов нет", – рассказывает Виталий Емельянов.

Примерно теми же словами описывает приюты доктор биологических наук, профессор Казанского федерального университета Нафиса Мингазова: "Я занимаюсь проблемой бездомных животных около 15 лет. С начала пыталась решать проблему через город: участвовала с проверками муниципального приюта (концлагерь, узаконенное убийство, в страшном сне не пожелаю увидеть)".

Животных, попавших в приют, должны кормить, лечить, вакцинировать, подыскивать им хозяев. Если по истечении периода передержки владелец не находится, одних собак безболезненно усыпляют, других оставляют доживать свой век естественным образом. Крупнейшие зоозащитные организации мира Люди за этичное отношение к животным (РЕТА), Всемирное общество защиты животных (WSPA), Общество защиты животных США (HSUS) считают, что усыпить животное более гуманно, чем бросить его на произвол судьбы на улице и обречь на жестокую смерть. Однако ряд зоозащитников, наоборот, призывают полностью отказаться от убийств в любом виде.

4. Просвещать гражданское общество

Эксперты убеждены, что учить владельцев ответственному отношению к животным и культуре их содержания нужно на специальных курсах. Кроме того, доверять владение собакой нужно с определенного возраста: в большинстве законодательств мира это разрешается с 16 лет (кроме пород, которые считаются опасными). Желающим завести собаку предлагают брать животное из приюта, а не покупать. Эксперты призывают также объяснять людям, что прикармливать бездомных животных нельзя, так как это ведет к росту популяции, и пропагандировать проведение стерилизации или кастрации домашних питомцев. Согласно опросу ИОМ "Анкетолог", только 44% владельцев проводят эту процедуру, 52,7% отказываются от нее, потому что не считают необходимой. Программу стерилизации рекомендуется сделать льготной или бесплатной для малообеспеченных граждан.

5. Ввести полный запрет на продажу собак в зоомагазинах и на рынках

Единственным местом, где можно купить щенка, должны быть лицензированные питомники. Там каждое животное перед передачей владельцу вакцинируется, регистрируется, вносится в государственный реестр, чипируется или клеймится. Если собака потеряется, информация с чипа в шее, клейма на ухе или жетона на ошейнике поможет найти хозяина.

В 2018 году в России согласно поручению правительства приступили к созданию единой системы идентификации домашних и сельскохозяйственных животных, в том числе собак.

С начала 2019 года собакам начнут присваивать уникальные 15-значные идентификационные номера. Средства маркировки будут визуальными (бирки, жетоны, ошейники, тавро, т.д.) и электронными (чипы). Вся информация о животном и его жизнедеятельности будет храниться в федеральной государственной информационной системе.

6. Запретить разведение и содержание особо опасных пород в домашних условиях

В Великобритании запрещено разведение всех собак, которых принято относить к бойцовым. В Новой Зеландии подлежат обязательной стерилизации американский питбультерьер, тоса-ину, фила бразильеро и аргентинский дог, во Франции – введены ограничения на владение опасными собаками. Аналогичные запреты действуют в Германии, Италии, Израиле и в десятках других стран.

Кинологи придерживаются по этому вопросу другого мнения. "Потенциально опасных собак нет. Есть потенциально опасные люди, которые могут воспитать свое животное жестоким", – считает президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.

7. Ввести штрафы за ненадлежащее обращение с животными

Еще одна из мер по сокращению бездомных животных в стране - введение штрафов за ненадлежащее содержание собак, выгул в неположенном месте, без намордника, поводка, за изгнание на улицу домашнего животного или его приплода, за прикорм бродячих особей. В Германии за выброс животного на улицу (такая форма поведения приравнивается к издевательству) или его самовольное уничтожение налагается штраф €25 тыс. В Берлине штраф до €50 тыс. грозит хозяевам бойцовых собак за нарушения правил их содержания.

8. Ввести налоги на право владения и разведение

В Швейцарии в зависимости от кантона ежегодный налог на владение одной собакой обходится хозяину от 40 до 400 швейцарских франков (€24,7 – €247). В Германии такой налог колеблется в зависимости от города от €100 до €150 в год за первую собаку и от €200 до €300 за последующие. Плата за бойцовые породы достигает €615.

9. Внедрить обязательную страховую ответственность владельцев за своих питомцев

В некоторых землях Германии, страховка для владельцев собак обязательна. Отсутствие полиса карается штрафом.

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