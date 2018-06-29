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Ученые: распознать "оливковую проказу" можно с помощью дронов

Социальная ответственность
29 июня, 18:31 UTC+3

Высокотехнологичные камеры на беспилотниках помогут идентифицировать заболевание на ранней стадии

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Материал из 1 страницы
© EPA/ALAA BADARNEH

Специалисты предложили инновационный способ выявления бактериальной инфекции, которая губит оливковые сады в Южной Европе. В ходе эксперимента ученые установили, что пораженные деревья могут быть обнаружены с самолетов и беспилотных летательных аппаратов еще до проявления симптомов. Об этом сообщает AFP.

Высокотехнологичные камеры, фиксирующие тепловое излучение и электромагнитный спектр от рентгеновских лучей до радиоволн, находят с воздуха зараженное дерево, которое внешне может казаться все еще здоровым. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Plants.

Бактерия Xylella fastidiosa переносится крошечными цикадками. Средства от этого заболевания пока не создано. Чтобы предотвратить распространение "оливковой проказы", также известной как болезнь Пирса, необходимо уничтожить инфицированное дерево.

"После заражения требуется от 4 до 14 месяцев, прежде чем фитопатологи, работающие "в поле", смогут увидеть первые визуальные симптомы, - отметил ведущий автор работы, инженер-агротехник из Объединенного исследовательского центра при Европейской комиссии в Испре (Италия) Пабло Зарко-Техада. - Проблема в том, что на протяжении всего этого времени дерево остается потенциальным источником инфекции".

Для эксперимента исследователи установили тепловые и гиперспектральные камеры на небольшом самолете, а затем проанализировали снимки садов. Одновременно они проверили оливковые деревья с земли на наличие инфекции.

Оказалось, что заболевание можно распознать удаленно за три-шесть месяцев до появления видимых симптомов. Ученые получили спектральную сигнатуру и данные о температуре по кроне каждого дерева, а затем с помощью методов машинного обучения выработали модель обнаружения инфекции. На цену оборудования будет влиять размер территории, которую необходимо охватить. Сейчас исследователи оценивают уровень распространения Xylella fastidiosa в садах миндальных деревьев в центральной Испании.

В 2013 году бактерия поразила итальянский регион Апулия. С тех пор патоген погубил более миллиона оливковых деревьев в стране. 10 млн растений заражены. От инфекции также пострадали Испания и Франция, а Греция и Португалия готовятся к ее возможной "атаке". Около 350 видов растений уязвимы перед бактерией. Среди них — виноградная лоза, цитрусовые и миндальные деревья. В конце XIX века заболевание опустошило калифорнийские виноградники.

По данным исследования, опубликованного в этом году на сайте препринтов BioRxiv, бактерия, вероятно, распространяется быстрее по мере глобального потепления. Однако основным фактором, по всей видимости, является мировая торговля.

Материал предоставлен проектом "+1".

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