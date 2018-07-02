Ученые: деревья города могут поглощать СО2 наравне с тропическими лесами

Городские деревья способны так же эффективно поглощать выбросы углекислого газа, как тропические леса. Исследование британских исследователей показало, что содержание СО2 в деревьях на севере Лондона составляет 380 т СО2 на гектар, что эквивалентно содержанию двуокиси углерода в деревьях субтропической зоны. Об этом сообщает издание The Conversation.

Деревья поглощают CO2 во время фотосинтеза. Далее углекислый газ метаболизируется и превращается в органическое вещество, составляющее половину объема общей массы деревьев. Городские деревья особенно эффективны при поглощении CO2, поскольку они расположены близко от источников выбросов - автомобилей на дизельном топливе и промышленного производства.

Стоимость экосистемных услуг (бесплатные блага, которые человек получает от природы - прим. "+1") от деревьев в Лондоне оценивается в £130 млн ($171,7 млн) в год. При этом эксперты подчеркивают, что рассчитать долю поглотительной способности СО2 деревьями трудно, так как в тканях деревьях, возраст которых более 100 лет, углекислый газ мог задерживаться на протяжении десятилетий.

Как подчеркивает член исследовательской группы мониторинга окружающей среды Университетского колледжа Лондона Матиас Дисней, стоимость экосистемных услуг от одного дерева в Лондоне составляет примерно £20 ($26,4) в год, однако реальная ценность может быть гораздо выше. Эксперт поясняет, что это связано с трудностями в оценке воздействия старых деревьев в городе на окружающую среду. Так, измерение высоты и массы дерева может быть затруднено. Дисней рассказал, что обычно масса деревьев оценивается путем сравнения диаметра ствола или высоты дерева с массой подобных деревьев, чаще всего такого же вида, которые были вырублены и измерены ранее. Однако расчет массы городских деревьев по деревьям не из городов, как подчеркивает Дисней, вызывает затруднения.

Исследовательская группа Университетского колледжа Лондона использует наземные технологии и лазерные системы сканирования для более точной оценки массы деревьев в Лондоне. В частности, ученые применяют сканирующие лазерные дальномеры - лидары, работа которых основана на использовании явления поглощения и рассеивания света в оптически прозрачных средах. Технология обычно применяется для для исследований атмосферы Земли, ее газового состава, перемещения воздушных масс. Использование лидара в городской среде позволяет получить точное до миллиметра трехмерное изображение всего, включая деревья. Изначально британские исследователи протестировали технологию при оценке самых высоких деревьев в мире и позже применили их для анализа 85 тыс. деревьев в районе Камден на севере Лондона. Измерения позволяют сравнить данные оценки биомассы деревьев в городской среде и за ее пределами.

Их результаты показывают, что деревья Камдена содержат больше CO2, чем считалось ранее. Средняя концентрация углерода в этом районе в некоторых районах эквивалентна субтропической зоне благодаря городским деревьям, выступающими хранилищами СО2. Максимальное значение было зафиксировано в лесопарковой зоне Хампстед-хит площадью 320 га: содержание углерода в деревьях было эквивалентно содержанию СО2 в тропических лесах (380 т СО2 на га).

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