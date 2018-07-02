Исследование: развитие велоинфраструктуры стимулирует горожан пользоваться велосипедами

Совместное бразильско-австралийское исследование, проведенное в Сан-Паулу (Бразилия), в очередной раз подтвердило прямую корреляцию между появлением в городах новых выделенных велосипедных полос и отдельных велодорожек и увеличением общего количества велолюбителей. Результаты научной работы опубликованы в журнале International Journal of Environment Research and Public Health. О подробностях рассказывает новостное агентство фонда Сан-Паулу Agencia FAPESP.

Ученые из Университета Сан-Паулу и Мельбурнского университета при поддержке научно-исследовательского фонда Сан-Паулу (FAPESP) в ходе проведенного анализа установили, что наличие велодорожки в 500 м от дома и в 1500 м от железнодорожной станции или метро стимулирует горожан ездить на велосипеде на работу и по другим делам. Люди, проживающие в непосредственной близости от велодорожек, на 154% чаще пересаживаются на велосипед, чтобы добраться до места назначения. Вероятность того, что те, чье жилье располагается неподалеку от железнодорожной станции или метро, предпочтут немоторизированный двухколесный транспорт, возрастает на 107%. При этом среди прочих переменных на конечный выбор человека не влияют ни пол, ни возраст, ни уровень образования, ни конкретное местоположение дома.

"Ключевой вопрос заключается в том, могут ли велодорожки помочь увеличить использование велосипедов. С тех пор как три года назад в Сан-Паулу строительство велодорожек стало официальной политикой, многие шумно жаловались, что ими никто не пользовался. Это временное явление. Наше исследование подчеркивает необходимость сначала зонировать городское пространство, особенно в городе подобном Сан-Паулу с таким интенсивным дорожным движением, которое отпугивает велосипедистов", – сказал первый автор исследования, профессор Университета Сан-Паулу Алекс Флориндо.

Ученые уточняют, что тенденция пересаживания на велосипеды также верна и для стран с высоким уровнем доходов. "Страны, рассмотренные в качестве эталона по использованию велосипедов, такие как Дания и Нидерланды, где более 25% поездок на работу, в школу и т.д. совершаются на велосипедах, вначале прошли процесс закрепления территории за велосипедистами и только позже ощутили существенный рост использования велосипедов", – пояснил Алекс Флориндо.

Несмотря на увеличение количества велодорожек в Сан-Паулу, крупнейшем мегаполисе Бразилии, пока, по статистике, активными велолюбителями являются всего лишь 5,1% взрослого населения, это в основном одинокие мужчины. В среднем в бразильских городах распространенность велотранспорта составляет 13,3%, а в Нидерландах эта цифра превышает 27%.

"Распространенность на уровне 5,1% – это очень мало. Использование велосипеда ассоциируется с разными преимуществами, как для отдельных граждан, так и для города в целом. Езда на велосипеде – это полезное для здоровья занятие, позволяющее бороться с ожирением, сердечно-сосудистыми проблемами и другими заболеваниями, связанными с сидячим образом жизни. Велосипед способствует улучшению дорожного движения за счет сокращения количества автомобилей, а также уменьшает загрязнение", – говорит Флориндо

По результатам исследования, ученые пришли к выводу, что для стимулирования интереса горожан к велотранспорту необходимо разрабатывать специальные мотивирующие программы, проводить образовательные кампании и развивать в городах систему велошеринга (транспортная сеть, которая позволяет взять велосипед на любой самообслуживаемой велосипедной станции и вернуть его на любую другую платформу сети).