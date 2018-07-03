Россиян научат организовывать раздельный сбор отходов во дворах

Экологическое движение "ЭКА" запустило обучающий портал мусорраздельно.рф, c пошаговыми инструкциями для жителей многоквартирных домов по самостоятельной организации раздельного сбора отходов в своих дворах. Портал создан в рамках проекта "Люди вместе - мусор раздельно" при поддержке комитета общественных связей города Москвы, сообщается в пресс-релизе организации.

Зарегистрированные пользователи получают доступ к путеводителю с инструкциями и практическими советами, как убедить домоуправление или управляющую компанию в пользе раздельного сбора, как найти компанию для вывоза вторсырья для дальнейшей переработки, какие установить контейнеры. Горожане смогут также загрузить готовые просветительские материалы для вовлечения соседей в раздельный сбор отходов (плакаты, листовки, наклейки для контейнеров).

Инструкции, по мнению "ЭКА", основаны на успешном опыте организации раздельного сбора и предназначены для активных жителей и представителей жилищных объединений (ТСЖ, ЖСК, ЖК и т.д.) из разных регионов России, которые хотят наладить раздельный сбор. Пользователи могут ознакомиться с примерами лучших российских практик налаживания раздельного сбора на придомовых территориях.

Например, после внедрения раздельного сбора в ТСЖ "Новая Опалиха" в Красногорске и ТСЖ "В Раменках" в Москве экономия на вывозе твердых коммунальных отходов составляет от 100 тыс. руб. до 200 тыс. руб. в год, а прибыль от продажи вторсырья – до 10 тыс. руб. ежемесячно, сообщает "ЭКА". В обычном контейнере для смешанного мусора много объемных, но небольших по весу отходов. Если вторсырье складывать в отдельный бак, можно сэкономить на вывозе до 70%: для остального мусора понадобится гораздо меньше контейнеров.

Между тем, сотни предприятий вторичной переработки в стране недозагружены из-за отсутствия развитой инфраструктуры раздельного сбора и слабой осведомленности населения о том, как можно решить мусорную проблему в городе.

"Контейнеры для раздельного сбора отходов в своем дворе – не мечта, а реальность. Чтобы они появились, достаточно конкретных практических действий. Все они подробно описаны на мусорраздельно.рф. Я сама и другие активные жители проверили это на практике и теперь вносим вклад в решение проблемы мусора и одновременно экономим средства жителей нашего дома", - комментирует координатор проектов движения "ЭКА" Мария Малороссиянова, которая внедрила раздельный сбор в ТСЖ "Новая Опалиха".

По экспертным оценкам совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, только официальных свалок в России насчитывается около 15 тыс., мусорные полигоны занимают площадь в 4 млн га, что сопоставимо с площадью Швейцарии. Ежегодно в стране образуется около 60 млн т бытовых отходов, но вторично перерабатывается не более 6-7%. Между тем, в Германии перерабатывается около 60% бытового мусора. 40% мусора в России составляют пищевые и органические отходы, 6% - пластик, 4% - металлы, остальное - текстиль, резина, кожа, дерево, стекло, а также прочие, потенциально опасные отходы, такие как лампы, термометры и батарейки, которые могут быть переработаны при раздельном сборе.

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