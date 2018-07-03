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В Нью-Йорке научились использовать старую сантехнику в качестве строительного материала

Социальная ответственность
3 июля, 18:16 UTC+3

Переработанные раковины и унитазы применяют при экологической реставрации и строительстве инфраструктурных объектов

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© Александр Кондратюк/ТАСС

Департамент охраны окружающей среды (DEP) города Нью-Йорк разработал экологические проекты по переработке и дальнейшему использованию старого сантехнического оборудования. Керамику применяют при экологической реставрации и строительстве инфраструктурных объектов. Сейчас город занимается модернизацией сантехники в 500 зданиях департамента образования. По оценкам DEP, замена оборудования в 30 тыс. туалетов, которые были оснащены в 1980-х гг., позволит добиться экономии более 18 млн л воды в день. Об эксперименте DEP рассказывает издание Environmental Leader.

Проект по переработке старой керамики стартовал в мае 2015 г. Измельченный материал, как говорится в опубликованном исследовании DEP, хранился на участках, принадлежащих департаменту санитарии Нью-Йорка, подвергаясь выветриванию и становясь в процессе чище.

По первому проекту 6500 санприборов были измельчены и смешаны с раковинами устриц и моллюсков. Затем эта смесь использовалась для строительства искусственного рифа для выращивания устриц в бухте Джамейка. Второй проект предполагал использование керамической крошки в дождевых садах города. Шесть из них заменили этим материалом щебень. DEP отслеживает, продолжают ли сады функционировать так же, как построенные традиционным способом.   

Опыт оказался успешным, и переработанный материал от 3500 санприборов был использован для строительства спортивной площадки в государственной школе в Куинсе.

"Керамическая крошка, похожую на ту, что использовали для садов, вместо щебня была использована как пористый заполнитель под новой спортивной площадкой. Покрытие поля работает как гигантская губка, которая может впитывать почти 2 млн литров дождевой воды в год. Это должно снизить давление на канализационную систему и уменьшить количество потоков воды, которые попадают в ближайший ручей", – говорится в исследовании DEP.

"Щебень недорогой материал, но мы поняли, что в долгосрочных тратах может быть лучшим решением использовать переработанный фарфор”, – отметил менеджер программы DEP Бен Хафф.  

Материал предоставлен проектом "+1".

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