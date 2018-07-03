Стихийные бедствия разоряют и доводят до самоубийств индийских фермеров

Индийский штат Мадхья-Прадеш, расположенный в центре страны, столкнулся с проблемой суицидов мужчин в деревнях. Продолжительные засухи часто полностью уничтожают урожаи местных фермеров, а от продажи небольшого урожая земледельцам удается выручить недостаточно средств. Чтобы выжить, фермерам приходится брать кредиты. Об этом рассказывает информационное агентство EFE.

Около 70% сельских жителей Индии зарабатывают на жизнь, занимаясь выращиванием сельскохозяйственных культур. По данным Национального бюро учета преступлений Индии, в 2015 г. 8007 земледельцев мужского пола совершили самоубийства. Основные причины – банкротство или большие долги.

Сезон дождей не приносит фермерам облегчения. Избыток выращенного зерна и овощей негде хранить. В сельской местности отсутствует складская инфраструктура, зерно- и овощехранилищ, оснащенных холодильным оборудованием практически нет. Сельчане вынуждены быстро продавать перекупщикам выращенную продукцию, чтобы урожай не успел сгнить.

"Сельское хозяйство по-прежнему остается в значительной степени неорошаемым (на 60%) и уязвимым от капризов муссонов. Это же касается и судеб миллионов индийских фермеров", – говорится на сайте Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Последствия от природных явлений и сложности перепроизводства усугубляются постоянным ростом цен на семена, пестициды и удобрения и приводят в итоге к накоплению долгов земледельцев перед банками. Отказаться от кредитов перед посевной не получается, без них ведение аграрного бизнеса невозможно. Неспособность погасить займы, низкий уровень закупок сельхозкультур, отсутствие господдержки и гибель урожая в сезон слишком интенсивных муссонных дождей министерство внутренних дел Индии также называет факторами, провоцирующими массовые суициды. Один из последних случаев произошел в деревне Маджармой, где 42-летний отец шести дочерей покончил с собой, выпив пестицид прямо на своем поле.

Оставшиеся безработными из-за засухи фермеры Мадхья-Прадеш, чтобы выжить, нанимаются на стройки или собирают листья тенду, так называется на хинди коромандельское черное дерево или хурма чернодревесная. В листья заворачивают табак с примесью трав, изготавливая тонкие сигареты биди, широко распространенные в Индии и в некоторых других странах Азии. За эту работу, при условии, что сигареты удастся продать, можно выручить до 200 рупий ($3) в день.

Разорившиеся земледельцы, как отмечает EFE, ждут, что правительство страны поможет им, создав специальные программы социальной поддержки в трудной ситуации. В свою очередь фермерские профсоюзы требуют, чтобы государство обратило внимание на бедственное положение сельчан, которые вынуждены брать у частных банков займы под очень высокие проценты.

Согласно данным ФАО Индия является крупнейшим в мире производителем бобовых, молока, джута и вторым – по объемам выращивания риса, пшеницы, фруктов, овощей и сахарного тростника.

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