В Великобритании разработали систему спутникового распознавания незаконных свалок

Специалисты британской компании Air & Space Evidence разработали систему спутникового мониторинга незаконных свалок и мусорных полигонов "Мусор из космоса". Об этом сообщает издание The Independent.

Проект "Мусор из космоса" был запущен в 2017 г. Система строится на полуавтоматизированной модели распознавания с применением спутниковых данных, которая представляет собой инструмент геопространственной идентификации нарушений, связанных с размещением мусора в разных странах и регионах.

Air & Space Evidence была основана в 2014 г. и специализируется на предоставлении спутниковых данных, фотографий с дронов и самолетов частным лицам, компаниям и государствам для решения юридических вопросов. Основатель компании - научный сотрудник юридического факультета Оксфордского университета со специализацией на экологическом праве Рэй Пурди. Проект выявления незаконных мусорных полигонов через спутниковое отслеживание был поддержан европейским бизнес-инкубатором Open Data Incubator Europe (ODINE) в партнерстве с Европейским космическим агентством (ЕКА). ODINE оказывает поддержку европейским стартапам, которые работают с открытыми данными.

"Современные спутники способны идентифицировать объекты, размером с канализационный люк и уже применяются британским правительством для расследований в области нарушений применения сельскохозяйственных субсидий и нефтяных разливов", - отметил в интервью для The Independent Пурди.

По данным британского Агентства по охране окружающей среды, незаконная деятельность в обращении с отходами обходится Англии в £1 млрд ($1,3 млрд) финансовых потерь ежегодно. В 2015 г. более тысячи незаконных свалок было обнаружено на территории страны. Нарушения касаются незаконного захоронения и утилизации бытовых и промышленных отходов, а также мошеннических действий, связанных с налогами на переработку отходов и их вывоз на свалки.

Проблема преступлений в сфере обращения с отходами растет во всем мире, подчеркивает The Independent. Международная организация уголовной полиции (ИНТЕРПОЛ) назвала правонарушения в области обращения с отходами одной из самых быстрорастущих сфер организованной преступности. Это четвертое по величине преступное действие в мире после контрабанды наркотиков, подделки денег и торговли людьми.

По данным Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и ИНТЕРПОЛ, количество экологических преступлений, включая сферу отходов, выросло на 26% в 2016 г. с оборотом на сегодняшний день в $91-258 млрд по сравнению с $70-213 млрд в 2014 г.

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