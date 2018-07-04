В Москве пройдет перфоманс на тему домашнего насилия в отношении женщин

В Москве в Diversity House 6 июля состоится перфоманс "Она это мы", посвященный проблеме насилия в отношении женщин. Благотворительный перформанс подготовлен Лидией Руссковой, режиссером-постановщиком, выпускницей PACE University (Нью-Йорк). Вход на представление свободный, на мероприятии можно будет сделать пожертвование в поддержку всероссийской горячей линии помощи жертвам насилия кризисного центра для женщин "Анна". Встреча гостей по адресу Спасоглинищевский переулок, дом 3, запланирована на 19:00 мск, перформанс начнется в 19:30. О запланированном мероприятии сообщила пресс-служба российского представительства британской правозащитной организации Amnesty International.

Замысел перформанса "Она это мы" вдохновлен одной из пьес Ивы Энцлер, на основе которой Лидия Руссковая поставила спектакль, ранее с успехом прошедший в Москве. Этот проект представляет собой постановку, сюжет которой собран из нескольких сотен женских интервью и записей в дневниках. Идея нового перформанса заключается в том, чтобы привлечь внимание к теме домашнего насилия над женщинами, призывать жертв не молчать и объединиться с правозащитниками против обидчиков.

Перфоманс "Она это мы" пройдет в рамках кампании "Brave/Отважные". Эта кампания объединяет движение 11 правозащитников и правозащитниц, отстаивающих права людей на свободу, на чистую окружающую среду и защиту от произвола и насилия. Тематически движение привязано к Чемпионату мира по футболу-2018., так как 10 из 11 правозащитников работают в регионах, где проходят игры.

По статистике каждая четвертая женщина в России подвергалась домашнему насилию. В 2016 году, по данным Росстата, 49 765 женщин пострадали от домашнего насилия. Еще в 2015 году эта цифра составляла 36 493 человек, в 2014 году - 31 358, в 2013 году - 27 993. При этом, согласно данным кризисного центра "Анна", только 3% процента случаев домашнего насилия доходят до судебного разбирательства и отражаются в статистике. Ситуация усугубляется, по мнению центра, законодательно установленной декриминализацией бытового насилия и тем, что жертвы часто сами боятся или стыдятся рассказать о произошедшем.

Для помощи женщинам, пострадавших от руки мужа или партнера, кризисный центр "Анна" запустил в 2011 году бесплатную горячую линию 8-800-7000-600. По телефону доверия можно анонимно получить психологическую поддержку и совет со стороны квалифицированных консультантов.

Материал предоставлен проектом "+1".