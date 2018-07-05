Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 63.26
€ 73.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Засухи и войны привели к росту числа ранних браков в Кении и Судане

Социальная ответственность
5 июля, 17:53 UTC+3

Родители стали выдавать несовершеннолетних дочерей замуж, так как в качестве выкупа получают домашний скот

Поделиться
Материал из 1 страницы

Активисты из информационно-пропагандистской группы Girls Not Brides ("Девочки не невесты") признали военные конфликты и последствия изменения климата, приведшие к кризису в сельском хозяйстве, факторами, ведущими к росту числа ранних браков. Такая ситуация зафиксирована экспертами в Южном Судане и Кении, таким образом африканцы надеются прокормить свои семьи. Об этом пишет Thomson Reuters Foundation.

Как отмечают в Girls Not Brides, на африканский регион приходится девять из 10 стран, где регистрируется больше всего ранних браков. Ссылаясь на данные ООН, в организации заявили о росте по сравнению с 2010 года числа ранних браков в Южном Судане с 40% до 52%. Девочек выдают замуж до совершеннолетия в силу традиций, для поддержания семейных связей, из-за осуждения обществом беременности вне брака и нищеты. Однако В целом глобально количество ранних брачных союзов снижается, но все еще ежегодно около 12 млн несовершеннолетних девочек выходят замуж, что негативно сказывается на их здоровье и образовании.

"Конфликты только ухудшили ситуацию. Многие родители торопятся поскореей выдать девочек замуж из-за экономических сложностей. Для них это уменьшение количества ртов, которые необходимо кормить", – сказал эксперт по защите гендерных прав благотворительной организации Care International в Южном Судане Доркас Ачен.

Одновременно ранние браки спасают от голода самих девочек, которые после свадьбы переходят под опеку состоятельных мужчин. Гражданская война продолжается в Южном Судане с 2013 года. В стране идет неконтролируемая инфляция и снижение добычи нефти. Это обесценило валюту, и теперь в качестве приданого за дочь одна семья может получить до 300 коров выкупа, тогда как в мирное время приданое могло составлять около 30 коров.

Сильные засухи также приводят к увеличению количества ранних браков: в прошлом году в Кении, когда погибло много животных. Родители стали отдавать дочерей замуж в обмен на несколько голов коз.  

Правозащитные организации в странах работают над информационным просвещением родителей, стараясь убедить их не решать проблему ранним браком, а отдавать девочек учиться в школы. Эксперты объясняют родителям, что после окончания учебы девочка сможет найти работу и поможет обеспечивать семью.  

Материал предоставлен проектом "+1".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Кения Судан
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Расширение Европейского союза
Как будет повышаться пенсионный возраст
Дружелюбный ЧМ-2018
Как изменится жизнь россиян во время ЧМ-2018 по футболу
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: указ о присвоении Кириенко звания Героя РФ был подписан в первых числах марта
2
Россия призывает спортивные организации отказать США в праве проводить соревнования
3
Госдума раскрыла размер пенсии депутатов
4
Посольство РФ назвало утверждения Лондона о причастности России к отравлениям спекуляциями
5
В МЧС опровергли информацию о падении лифта с пассажиром в жилом доме на севере Москвы
6
Вернувшиеся с ЧМ-2018 польские болельщики отмечают превосходную организацию турнира в РФ
7
ЕС продлил на полгода экономические санкции против России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости