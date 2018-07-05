Засухи и войны привели к росту числа ранних браков в Кении и Судане

Активисты из информационно-пропагандистской группы Girls Not Brides ("Девочки не невесты") признали военные конфликты и последствия изменения климата, приведшие к кризису в сельском хозяйстве, факторами, ведущими к росту числа ранних браков. Такая ситуация зафиксирована экспертами в Южном Судане и Кении, таким образом африканцы надеются прокормить свои семьи. Об этом пишет Thomson Reuters Foundation.

Как отмечают в Girls Not Brides, на африканский регион приходится девять из 10 стран, где регистрируется больше всего ранних браков. Ссылаясь на данные ООН, в организации заявили о росте по сравнению с 2010 года числа ранних браков в Южном Судане с 40% до 52%. Девочек выдают замуж до совершеннолетия в силу традиций, для поддержания семейных связей, из-за осуждения обществом беременности вне брака и нищеты. Однако В целом глобально количество ранних брачных союзов снижается, но все еще ежегодно около 12 млн несовершеннолетних девочек выходят замуж, что негативно сказывается на их здоровье и образовании.

"Конфликты только ухудшили ситуацию. Многие родители торопятся поскореей выдать девочек замуж из-за экономических сложностей. Для них это уменьшение количества ртов, которые необходимо кормить", – сказал эксперт по защите гендерных прав благотворительной организации Care International в Южном Судане Доркас Ачен.

Одновременно ранние браки спасают от голода самих девочек, которые после свадьбы переходят под опеку состоятельных мужчин. Гражданская война продолжается в Южном Судане с 2013 года. В стране идет неконтролируемая инфляция и снижение добычи нефти. Это обесценило валюту, и теперь в качестве приданого за дочь одна семья может получить до 300 коров выкупа, тогда как в мирное время приданое могло составлять около 30 коров.

Сильные засухи также приводят к увеличению количества ранних браков: в прошлом году в Кении, когда погибло много животных. Родители стали отдавать дочерей замуж в обмен на несколько голов коз.

Правозащитные организации в странах работают над информационным просвещением родителей, стараясь убедить их не решать проблему ранним браком, а отдавать девочек учиться в школы. Эксперты объясняют родителям, что после окончания учебы девочка сможет найти работу и поможет обеспечивать семью.

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