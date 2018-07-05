Во Флориде зафиксирован новый случай межвидового перехода вируса

Ученые из Университета Флориды (США) зафиксировали очередной межвидовый переход вируса. В 2016 году 16-летнего жителя Северной Флориды экстренно доставили в больницу с высокой температурой и сыпью. Врачи сразу не смогли определить причину состояния молодого человека и поставили предварительный диагноз – заражение вирусом Зика. Однако анализы диагноз не подтвердили. В течение полутора лет лабораторной работы исследователям удалось выяснить, что подросток перенес заболевание, вызываемое вирусом Кистоун, который ранее поражал только диких животных. Результаты научной работы опубликованы в журнале Clinical Infectious Diseases. Об этом сообщает новостной медиаресурс News.com.

Случай произошел в разгар распространения лихорадки Зика на территории штата Флорида. Болезнь приобрела масштаб эпидемии на юге США. Врачи опасались, что у подростка развилась серьезная инфекция головного мозга. Считается, что вирус Зика вызывает рост числа новорожденных с микроцефалией (значительным уменьшением размеров черепа и головного мозга, что ведет к умственной недостаточности).

После проведения первых лабораторных анализов медицинское заключение переквалифицировали в заболевание неизвестной этиологии. Подростка выписали, а к изучению его случая подключили ученых из Института новых инфекций (Emerging Pathogens Institute), научно-исследовательского учреждения при Университете Флориды. Они провели бактериологическое исследование биоматериала, взятого у пациента и обнаружили в пробах вирус Кистоун. Ранее не было известно о случаях, когда данный инфекционный агент поражал бы организм человека. Ученые знают, что переносчиками данного заболевания среди животных являются комары, также как и в случае с другими вирусами, перешедшими от животных к человеку, – вирусами Зика, Чикунгунья и лихорадкой денге.

"Хотя вирус Кистоун никогда прежде и не обнаруживался у людей, на самом деле инфекция может быть достаточно распространена в Северной Флориде. Это один из тех случаев, когда вы не найдете, если не знаете, что ищете", – считает директор Института новых инфекций Гленн Моррис.

В 1964 году исследователи впервые выделили вирус Кистоун у животных, обитающих в районе залива Тампа (Флорида). В 1972 году ученые выявили примерно у 20% населения, проживающего в этом же районе, антитела, которые, как полагают современные специалисты, могли выработаться в ответ на заражение вирусом Кистоун.

Ученые опасаются, что вирус Кистоун может потенциально вызывать повреждения головного мозга, так как его ближайшие родственники вирус Джеймстаун-Каньон и вирус энцефалита Ла-Кросс приводят именно к таким последствиям.

"Все виды вирусов передаются комарами, но мы пока не понимаем скорость распространения болезни. Дополнительное исследование распространения трансмиссивных болезней поможет нам пролить свет на патогены, которые представляют наибольшую опасность, как для здоровья людей, так и для здоровья животных", – говорит Гленн Моррис.

Материал предоставлен проектом "+1".