Ученые: социальные связи внутри групп футбольных фанатов вызывают асоциальное поведение

Социальная связь и желание защитить своих единомышленников может быть одной из мотиваций к проявлению агрессии среди футбольных хулиганов. При этом участники околофутбольных беспорядков могут быть не склонны к применению силы за пределами футбольного сообщества. К такому выводу пришла группа антропологов Оксфордского университета. Работа была опубликована на страницах научного журнала Evolution & Human Behaviour. Об этом сообщает издание Phys.org.

Исследование было основано на интервью 465 бразильских футбольных фанатов. Опрос состоял из трех частей. В первой ученые определяли психологические черты человека и расспрашивали о его отношении к футболу. Вторая часть заключалась в получении разрешения на публикацию интервью. Во время третьей части опроса респонденты проходили тест социально-психологической адаптации. Результаты продемонстрировали, что радикальные настроения футбольных болельщиков не проявляются вне сферы увлечения.

"Наша работа показывает, что поведение футбольных хулиганов не является случайным асоциальным поведением. Участники хулиганских движений не склонны к применению силы за пределами футбольного сообщества. Насилие почти всегда сосредоточено на тех, кто расценивается ими как угроза - например, фанаты команд-соперников или полиция", - поясняет ведущий автор исследования и специалист по когнитивной антропологии Оксфордского университета Марта Ньюсон.

Она добавляет, что "принадлежность к группе футбольных фанатов поднимает ставки и является фактором проявления околофутбольного насилия".

Британские исследователи предполагают, что их наблюдения применимы в том числе к объяснению поведения представителей других движений, включая экстремистские политические группировки и религиозные движения.

"Психология участвующих в беспорядках футбольных фанатов, скорее всего, связана с эволюцией человека. Ранее племена боролись за еду, территории и самок - возможно, мы наблюдаем наследие подобной племенной психологии в современном футбольном фанатизме", - пояснила Ньюсон.

Авторы уверены, что ужесточение полицейского патрулирования с применением слезоточивого газа и физической силы вряд ли будет способствовать снижению уровня агрессии. Наоборот, такие действия будут контрпродуктивными и вызовут обострение асоциального поведения - футбольные хулиганы будут активизировать свои действия с целью "защитить" своих единомышленников, уверены ученые.

Материал предоставлен проектом "+1". Больше новостей о социальной ответственности ищите здесь.