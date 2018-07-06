Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 63.12
€ 73.9
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ученые: социальные связи внутри групп футбольных фанатов вызывают асоциальное поведение

Социальная ответственность
6 июля, 17:08 UTC+3

Наблюдение британских антропологов может объяснить поведение других экстремистских политических и религиозных групп

Поделиться
Материал из 1 страницы

Социальная связь и желание защитить своих единомышленников может быть одной из мотиваций к проявлению агрессии среди футбольных хулиганов. При этом участники околофутбольных беспорядков могут быть не склонны к применению силы за пределами футбольного сообщества. К такому выводу пришла группа антропологов Оксфордского университета. Работа была опубликована на страницах научного журнала Evolution & Human Behaviour. Об этом сообщает издание Phys.org. 

Исследование было основано на интервью 465 бразильских футбольных фанатов. Опрос состоял из трех частей. В первой ученые определяли психологические черты человека и расспрашивали о его отношении к футболу. Вторая часть заключалась в получении разрешения на публикацию интервью. Во время третьей части опроса респонденты проходили тест социально-психологической адаптации. Результаты продемонстрировали, что радикальные настроения футбольных болельщиков не проявляются вне сферы увлечения.

"Наша работа показывает, что поведение футбольных хулиганов не является случайным асоциальным поведением. Участники хулиганских движений не склонны к применению силы за пределами футбольного сообщества. Насилие почти всегда сосредоточено на тех, кто расценивается ими как угроза - например, фанаты команд-соперников или полиция", - поясняет ведущий автор исследования и специалист по когнитивной антропологии Оксфордского университета Марта Ньюсон.

Она добавляет, что "принадлежность к группе футбольных фанатов поднимает ставки и является фактором проявления околофутбольного насилия".

Британские исследователи предполагают, что их наблюдения применимы в том числе к объяснению поведения представителей других движений, включая экстремистские политические группировки и религиозные движения.

"Психология участвующих в беспорядках футбольных фанатов, скорее всего, связана с эволюцией человека. Ранее племена боролись за еду, территории и самок - возможно, мы наблюдаем наследие подобной племенной психологии в современном футбольном фанатизме", - пояснила Ньюсон.

Авторы уверены, что ужесточение полицейского патрулирования с применением слезоточивого газа и физической силы вряд ли будет способствовать снижению уровня агрессии. Наоборот, такие действия будут контрпродуктивными и вызовут обострение асоциального поведения - футбольные хулиганы будут активизировать свои действия с целью "защитить" своих единомышленников, уверены ученые.

Материал предоставлен проектом "+1". Больше новостей о социальной ответственности ищите здесь.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Как приготовить уху на костре
Кто кому кем приходится в семье после свадьбы
Как правильно выбрать овощи и фрукты
Дружелюбный ЧМ-2018
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Володин назвал причину публикации данных о депутатских пенсиях
2
Песков: Путин следит за общественной реакцией на пенсионную реформу по всем информканалам
3
Илон Маск направил в Таиланд своих специалистов, чтобы помочь спасти школьников из пещеры
4
Ночь кино: выберите фильмы, которые будут показывать по всей стране 25 августа 2018 года
5
СМИ: Сергей и Юлия Скрипали выжили благодаря сильному дождю
6
В Киеве рассчитывают начать "деоккупацию" Донбасса с горловского направления
7
"Внешность нестандартная — все, дурак": флешмоб #яучусьвидетьдушу для "особенных" детей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!