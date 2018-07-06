В Германии за первую половину 2018 года ВИЭ произвели более 40% электроэнергии

Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) в Германии в первом полугодии 2018 г. выработали 41,5% электроэнергии. Это стало рекордным для страны показателем генерации за счет ВИЭ. На энергию ветра и солнца пришлось 28,4% объема произведенного электричества. Такие данные приводит немецкий исследовательский институт Fraunhofer ISE. Об этом сообщает издание Reneweconomy.com.

Доля ВИЭ на 9% превысила показатели аналогичного периода за прошлый год и на треть - показатели 2014 г. Доля ветроэнергетики составила 20,2%. Ветер является вторым крупнейшим источником электроэнергии в ФРГ после бурого угля. Электростанции, работающие на каменном и буром угле, совместно выработали за этот же период 37,7% электроэнергии.

На солнечную энергетику пришлось 8,2% электроэнергии. На основе природного газа было выработано всего 7,2%. За счет солнечной энергетики стране за первое полугодие удалось выработать на 8% больше электроэнергии, чем в первом полугодии 2017 г. По данным агентства Bloomberg, июль 2018 г. может дать новые рекорды в производстве солнечной энергии.

С начала 2000-х гг. Германия реализует концепцию "Энергетического поворота", которая подразумевает полный отказ от АЭС к 2022 г. и замену их генерирующими мощностями на основе ВИЭ. Согласно планам немецкого правительства, к 2015 г. ВИЭ должны были покрывать 40-45% потребления электроэнергии и минимум 80% - к 2050 г.

1 января 2018 г. ВИЭ в Германии выработали 95% электроэнергии, установив рекорд. Высоких показателей удалось достичь за счет ветряной и солнечной погоды, а также низкого спроса на электроэнергию в период праздников.

По данным немецкого Федерального объединения предприятий энерго- и водоснабжения (BDEW), производство электричества из ВИЭ в прошлом году выросло в стране на 15% в сравнении с 2016 г. Сейчас доля ВИЭ в производстве электроэнергии в Германии - 33,1%.

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