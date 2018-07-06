Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 63.12
€ 73.9
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Германии за первую половину 2018 года ВИЭ произвели более 40% электроэнергии

Социальная ответственность
6 июля, 17:11 UTC+3

Рекордные для страны показатели были достигнуты при помощи ветровой и солнечной энергетики

Поделиться
Материал из 1 страницы

Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) в Германии в первом полугодии 2018 г. выработали 41,5% электроэнергии. Это стало рекордным для страны показателем генерации за счет ВИЭ. На энергию ветра и солнца пришлось 28,4% объема произведенного электричества. Такие данные приводит немецкий исследовательский институт Fraunhofer ISE. Об этом сообщает издание Reneweconomy.com.

Доля ВИЭ на 9% превысила показатели аналогичного периода за прошлый год и на треть - показатели 2014 г. Доля ветроэнергетики составила 20,2%. Ветер является вторым крупнейшим источником электроэнергии в ФРГ после бурого угля. Электростанции, работающие на каменном и буром угле, совместно выработали за этот же период 37,7% электроэнергии.

На солнечную энергетику пришлось 8,2% электроэнергии. На основе природного газа было выработано всего 7,2%. За счет солнечной энергетики стране за первое полугодие удалось выработать на 8% больше электроэнергии, чем в первом полугодии 2017 г. По данным агентства Bloomberg, июль 2018 г. может дать новые рекорды в производстве солнечной энергии.

С начала 2000-х гг. Германия реализует концепцию "Энергетического поворота", которая подразумевает полный отказ от АЭС к 2022 г. и замену их генерирующими мощностями на основе ВИЭ. Согласно планам немецкого правительства, к 2015 г. ВИЭ должны были покрывать  40-45% потребления электроэнергии и минимум 80% - к 2050 г.

1 января 2018 г. ВИЭ в Германии выработали 95% электроэнергии, установив рекорд. Высоких показателей удалось достичь за счет ветряной и солнечной погоды, а также низкого спроса на электроэнергию в период праздников.

По данным немецкого Федерального объединения предприятий энерго- и водоснабжения (BDEW), производство электричества из ВИЭ в прошлом году выросло в стране на 15% в сравнении с 2016 г. Сейчас доля ВИЭ в производстве электроэнергии в Германии - 33,1%.

Материал предоставлен проектом "+1".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Германия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Как приготовить уху на костре
Кто кому кем приходится в семье после свадьбы
Дружелюбный ЧМ-2018
Как правильно выбрать овощи и фрукты
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Володин назвал причину публикации данных о депутатских пенсиях
2
Песков: Путин следит за общественной реакцией на пенсионную реформу по всем информканалам
3
Илон Маск направил в Таиланд своих специалистов, чтобы помочь спасти школьников из пещеры
4
Ночь кино: выберите фильмы, которые будут показывать по всей стране 25 августа 2018 года
5
СМИ: Сергей и Юлия Скрипали выжили благодаря сильному дождю
6
В Киеве рассчитывают начать "деоккупацию" Донбасса с горловского направления
7
"Внешность нестандартная — все, дурак": флешмоб #яучусьвидетьдушу для "особенных" детей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!