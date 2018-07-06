Эксперты призвали активнее реализовывать цели устойчивого развития ООН на уровне городов

Реализация глобальных Целей устойчивого развития ООН (ЦУР) должна быть направлена на городские территории. В этом случае выполнение ЦУР удастся достичь на практике. Такое мнение выразили эксперты в ходе дискуссии о роли городов в реализации ЦУР, организованной онлайн-платформой Zilient.org по созданию глобальной сети людей, которые интересуются устойчивым развитием (проект реализуется при поддержке Фонда Рокфеллера). Об этом сообщает Zilient.org.

Среди участников дискуссии были представители некоммерческих организаций, бизнеса и подразделений ООН. Эксперты подчеркнули, что все 17 ЦУР применимы к городам. При этом цель №11 касается исключительно городов и направлена на обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов.

На сегодняшний день в городах проживает две трети населения стран G20, которые ответственны за 70% выбросов СО2.

Специалисты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) уверены, что две трети из 169 целевых задач ЦУР не будут достигнуты к 2030 г. без активного вовлечения местных и региональных правительств.

Участники дискуссии также выразили сомнения относительно нынешнего прогресса в реализации ЦУР в городах. Заместитель директора Сети по поиску решений в целях устойчивого развития ООН (SDSN) Лори Мандерино подчеркнула, что, например, в США, где 85% населения проживают в городах, мегаполисы практически не ведут оценку действий по борьбе с изменением климата.

В индексе, опубликованном ранее в этом месяце SDSN, говорится, что 62 из 100 самых густонаселенных городских регионов США приблизились менее, чем на половину, к достижению ЦУР.

"Чтобы локализовать ЦУР, необходимо участие на местном уровне", - добавила Мандерино, подчеркнув также недостатоток данных для мониторинга выполнения ЦУР на городском уровне.

В 2015 г. государства - члены ООН приняли Повестку дня в области устойчивого развития до 2030 г. Она содержит ряд целей, направленных на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия для всех. Каждая из 17 Целей содержит ряд показателей, которые должны быть достигнуты в течение 15 лет.

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