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Заповедник в Кемеровской области запустил программу опеки над животными

Социальная ответственность
6 июля, 17:13 UTC+3

"Кузнецкий Алатау" предлагает желающим улучшить условия содержания десяти видов млекопитающих и шести видов птиц

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© Пресс-служба заповедника "Кузнецкий Алатау"

Государственный природный заповедник "Кузнецкий Алатау" (город Междуреченск, Кемеровская область) запустил программу опеки над животными "С любовью и заботой", основной целью которой является привлечение дополнительных средств на улучшение условий содержания, питания и ветеринарного обслуживания животных. Участие в акции подразумевает ежемесячное внесение пожертвований в любом размере в адрес обитателей экологического центра заповедника (ЭкоЦентр). Природный комплекс планирует направлять средства на нужды конкретного животного, находящегося под опекой. Об этом "+1" сообщили в пресс-службе заповедника.

"Принять участие в программе может кто угодно - от обычных школьников до крупных организаций. Средства, полученные по программе, будут направлены на улучшение условий содержания, питания и ветеринарного обслуживания животных", - говорится в сообщении "Кузнецкого Алатау". Опекун может указать, на что именно следует израсходовать направляемые им средства.

Как отмечают в заповеднике, такая форма финансирования помогает животным в выживать и чувствовать себя наиболее комфортно. При этом люди получают возможность лично поучаствовать в сохранении биоразнообразия планеты. Организаторы акции пообещали участникам программы именные сертификаты с правом бесплатного посещения ЭкоЦентра, информационную табличку на вольере с опекаемым животным, размещение информации об опекуне на официальном сайте заповедника, а также памятный сувенир.

Сейчас под опеку можно взять млекопитающих 10 видов, среди которых маралы, косули, лоси, лошади, белки, лисица, а также 6 видов птиц: сокол-сапсан, коршун, пустельга, канюк, лебедь-кликун и утки-кряквы. Животные попали в природный комплекс больными или ранеными, их нельзя вернуть в дикую природу. Большинство из них в ЭкоЦентр принесли неравнодушные жители городов, расположенных вблизи от заповедника.

"На днях, у нас появился новый обитатель – барсук. Животное было сильно покусано собаками. Сейчас он находится на карантине, под присмотром специалистов. В ближайшее время для него необходимо будет строить вольер, и помощь опекуна была бы как раз кстати", - рассказали "+1" о новом подопечном в пресс-службе заповедника.

В России многие заповедники привлекают опекунов к содержанию животных. В Приокско-Террасном государственном природном биосферном заповеднике можно позаботиться о зубре, в Хиганском заповеднике - о редких видах птиц, а Воронежский государственный природный биосферный заповедник имени В.М. Пескова предлагает взять под опеку бобров.

Материал предоставлен проектом "+1".

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