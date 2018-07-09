Расшифровка генома коалы позволит создать лекарства для людей

Недавно проведенное учеными секвенирование генома коалы позволит производить новые антибиотики не только для животных, но и для людей, что крайне важно в условиях растущей устойчивости бактерий к препаратам. Об этом сообщает AFP. Исследование, объединившее более 50 ученых из семи стран, опубликовано в журнале Nature Genetics.

Коалы – сумчатые млекопитающие, которые растят своих детенышей в животе (сумке). Рожденные без иммунной системы детеныши сильно зависят от молока своих матерей. Ключевым открытием стало обнаружение специфичных для коалы молочных белков, которые обладают мощными антибактериальными свойствами. "Мы полагаем, что однажды сможем разработать антибиотики для людей и других животных прямо "из сумки коалы", – сказала AFP соавтор исследования Кэтрин Белов из Сиднейского университета. – Последствия этого открытия огромны, потому что, конечно же, сопротивляемость к антибиотикам сегодня растет и мы видим все большее число новых бактерий, устойчивых ко всем лекарствам на рынке".

Будущее австралийских коал, чьему существованию в современном мире угрожают болезни, лесные пожары, столкновения с автомобилями на трассах и нападения собак, теперь стало более обнадеживающим. Ученые секвенировали – установили последовательность нуклеотидов в молекуле ДНК – геном этого сумчатого животного. Специалисты обнаружили 26 558 генов. Как отмечает AFP, значимость открытия заключается в том, что позволяет разработать вакцины против таких заболеваний, как передаваемый половым путем хламидиоз, который ослепляет животных и делает их бесплодными. "Расшифровка генома впервые позволила нам детально изучить гены коалы, отвечающие за иммунитет, – сказала AFP соавтор исследования Ребекка Джонсон из Научно-исследовательского института при Австралийском музее. – Эти гены прямо влияют на создание вакцин для лечения коал".

Понимание кода ДНК важно для качественного разведения этих сумчатых животных. Например, выяснилось, что межродственное скрещивание (инбридинг) среди коал из штатов Виктория и Южная Австралия встречалось чаще, чем среди их сородичей из Квинсленда и Нового Южного Уэльса. По словам Джонсон, работа ученых позволит выработать рекомендации по поддержанию высокого уровня генетического разнообразия и перемещению животных для обогащения генофонда инбредных (близкородственных) популяций.

Из 15–20 видов коалы, живших около 30–40 млн лет назад, в Австралии сохранился лишь один – около 330 тыс. особей, в основном в охраняемых районах. Лишь порядка 43 тыс. остаются в дикой природе. Между тем, до начала заселения материка в 1788 году на этих территориях жило 10 млн коал. Сокращение популяций спровоцировала торговля шкурами, процветавшая с 1870-х до конца 1920-х годов Международный союз охраны природы и природных ресурсов квалифицирует охранный статус коалы как "уязвимый".

Необычная диета этих животных состоит в основном из листьев эвкалипта, которые токсичны для большинства животных и низкокалорийны. Новое исследование также выявило гены, ответственные за детоксикацию печени, которые, вероятно, позволили коалам избежать конкуренции за пищу с другими видами. Между тем, эвкалиптовые деревья вырубаются для расширения сельскохозяйственных угодий или городского строительства, что становится угрозой выживанию коал. Кроме того, глобальное потепление, по мнению экспертов, повысит риск лесных пожаров и гибели деревьев.

Геном коалы больше, чем человеческий. Он – наиболее полный среди секвенированных у сумчатых животных, которых в общей сложности насчитывается около 300 видов, говорят исследователи.

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