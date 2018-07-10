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На ежегодном онкофоруме "Белые ночи" обсудили достижения в иммунотерапии рака

Социальная ответственность
10 июля, 18:06 UTC+3

Мероприятие проходило с 5 по 8 июля в Санкт-Петербурге

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© Сергей Бобылев/ТАСС

Медицинское сообщество в рамках IV Петербургского международного онкологического форума "Белые ночи" обсудило технологии клеточной и генной терапии в онкологии и гематологии. Мероприятие проходило с 5 по 8 июля в Санкт-Петербурге. Об основных достижениях в этой области в кулуарах форума рассказал директор Центра клеточной терапии и инженерии Мемориального онкологического центра имени Слоуна-Кеттеринга в Нью-Йорке Мишель Саделейн.

"Принципиально меняют терапию две вещи. Во-первых, это ингибиторы контрольных точек иммунитета (ИКТИ). Опухолевые клетки блокируют иммунный ответ в большинстве случаев, ИКТИ позволяют разблокировать этот иммунный ответ и направить на борьбу против опухолевых клеток. Вторая потрясающая часть иммунной терапии – то, что несколько лет назад мы назвали "химерным рецептором антигена" (CAR, белок, включающий фрагмент антитела, который способен избирательно связываться с конкретными антигенами)", – рассказал специалист.

Как объяснил Саделейн, технология CAR позволяет перепрограммировать Т-клетки (Т-лимфоциты, иммунные клетки, которые борются с вирусными инфекциями и в некоторых случаях со злокачественными опухолями), которые начинают "охотиться" на раковые клетки пациента и эффективно разрушать опухоли. В начале 2018 г. Американское общество клинической онкологии (ASCO) в ежегодном докладе "Успехи клинической онкологии 2018" (Clinical Cancer Advances 2018) назвало CAR T-клеточную терапию главным достижением года.

CAR T-клеточная терапия направлена против молекулы CD19, которая обнаруживается в опухолевых клетках при острых лейкозах и лимфомах. "Мы начали исследования 25 лет назад, а первые клинические испытания провели около 7-8 лет назад. Первые участники наших клинических исследований имели рецидивирующее рефракторное течение основного заболевания. То есть они уже получили противоопухолевую терапию, прошли трансплантацию костного мозга. Но безрезультатно. Пациентам оставалось жить от нескольких недель до нескольких месяцев. После CAR-терапии 85% пациентов вышли в ремиссию", – поделился специалист.

По словам специалиста, химерный рецептор антигена – принципиально новый вид медицинских препаратов. "Это не химические средства, не вакцина. Это – клетка. Несколько лет назад в интервью изданию The New York Times я назвал это "живым лекарством". И что исторические важно: фармацевтические компании начали развивать производство лекарств, полученных с помощью клеточных технологий", – заметил эксперт.  В 2017 г. управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило первые два препарата генной терапии CAR-T.

"Мы надеемся, что это открывает двери для нового развития иммунотерапии рака. Мы пока не знаем, будет ли это работать для многих солидных опухолей (наиболее агрессивный вид злокачественных образований, которые быстро растут и рано дают метастазы - прим. "+1"), но мы полны энтузиазма. И я счастлив видеть, что энтузиазм разделяют в России", – заключил Саделейн.

Материал предоставлен проектом "+1".

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