Коренной народ Брибри развивает экотуризм в беднейшем кантоне Коста-Рики

В Коста-Рике впервые сертифицировали туристическое агентство, основанное коренными жителями. Ассоциация тургидов из представителей индейского народа Брибри AGITUBRIT организует медицинские и гастрономические туры, пешеходные экскурсии и сплавы по рекам в Таламанке - одном из беднейших кантонов Коста-Рики, способствуя повышению доходов местных жителей. О работе компании сообщает Thomson Reuters Foundation.

Агентство сотрудничает с восемью коренными гидами и 40 женщинами из местных сообществ. Часть кормит туристов на эко-ферме Siwakabata, расположенной вблизи города Брибри, в 220 км юго-восточнее столицы Коста-Рики Сан-Хосе. Другие продают платки, одежду, фрукты и шоколад. Туристы часто гостят у местных семьей в домах с соломенными крышами, изучают традиции и язык. Некоторые встречаются с традиционными лекарями, которые назначают лекарственные препараты на основе растений.

По словам основательницы агентства Мелиссы Эспинозы Паез, в Таламанку, где проживает народ Брибри, часто привозили туристов. Гиды доверяли мелкую работу местным жителями, но большая часть дохода дооставалась сторонним турагентствам.

В AGITUBRIT надеются, что их туры помогут местным жителям увеличить доходы и обеспечить себе достойную жизнь. "Мы никогда не работали с туристами, мы только начинаем, - рассказала Басилия Джексон Джексон, переехавшая на ферму Siwakabata. - Но это может немного увеличить наши доходы. Немного, но достаточно, чтобы помочь семье. В этом районе мало работы".

Экотуризм - один из самых быстро растущих секторов на мировом рынке путешествий. Он оценивается в $100 млрд годовых, согласно данным Всемирной туристской организации и Программы развития ООН за 2017 г. Коста-Рика - одно из самых известных направлений экотуризма, так как четверть территории страны занимают национальные парки и охраняемые территории. Форма устойчивого туризма помогает защищать местное биоразнообразие. При этом, по данным Всемирного совета по туризму и путешествиям, поступления от туризма в валовом внутреннем продукте в стране составляют около 13%.

"Туристические сектор все еще учится работать с социальными факторами, - прокомментировал специалист в области устойчивого туризма в Rainforest Alliance (неправительственная организация помогает сохранять биоразнообразие и улучшать условия жизни, меняя сельскохозяйственные и бизнес-практики и потребительскую культуру) Саул Бланко Соса. - Работать с людьми сложнее, чем с природными ресурсами. Туристическим компаниям необходимо найти способы стать более социально ответственными и инклюзивными и избегать разрушительного влияния на сообщества". В год Коста-Рику посещают 3 млн человек. Чтобы принять туристов, до конца 2018 г. сектору потребуется 265 тыс. человек.

Материал предоставлен проектом "+1".