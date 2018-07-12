В Москве стартовала инкубационная программа для молодых соцпредпринимателей

Международная программа по развитию социального предпринимательства среди молодежи (до 30 лет) Social Impact Award (SIA) отобрала в России 13 финалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Пушкина, Уфы, Вязьмы, Казани, Старого Оскола и Сарова. Авторы проектов пройдут трехмесячное обучение, которое позволит им запустить свои социальные предприятия. Об этом сообщается в пресс-релизе организатора программы, центра поддержки социальных инноваций Impact Hub Moscow.

В финал SIA вышли проект по созданию приложения для коммуникации между глухонемыми и слышащими людьми, программа развития местного сообщества через кросс-культурный обмен с иностранцами, пекарня и кофейня с трудоустройством людей с инвалидностью, творческие мастерские для детей в малых городах, студия керамики, в которой будут преподавать люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата, проект по созданию одежды для людей с инвалидностью, программа для общения с представителями уязвимых групп, площадка для решения проблем кросскультурных коммуникаций, программа формирования IT-сообщества, где люди при необходимости оказывают друг другу помощь, онлайн-школа IT-профессий, сервис для онлайн-общения с персональным психологом, разработка и внедрение проектов по корпоративному волонтерству.

SIA действует в 20 странах мира и состоит из двух этапов: конкурса социальных бизнесов и инкубационной программы-обучения для открытия социального предприятия. В России SIA проходит уже в пятый раз. В 2018 году было подано 94 заявки на участие, половина проектов претендовали на номинацию "Интернет для лучшего мира" от компании "Ростелеком".

"Мы поддерживаем конкурс Social Impact Award в России уже четвертый год подряд, чтобы начинающие социальные предприниматели, которые используют современные интернет-технологии в своих проектах, получили поддержку и запустили устойчивые бизнесы на благо общества, - говорит Юлиана Соколенко, заместитель директора департамента внешних коммуникаций ПАО "Ростелеком". - В этом году вместе с FreeForm.Edit - победителем номинации "Интернет для лучшего мира" в 2017 году - был создан видеоролик, а благодаря агентству Digital Friendly - новый сайт, что позволило собрать на IT-номинацию больше заявок, чем в предыдущие годы, и выбрать авторов с самыми достойными идеями для участия в инкубаторе".

Финалисты SIA встретились в Москве на вводной конференции, где приняли участие в мастер-классах экспертов сообщества Impact Hub - ответственных предпринимателей, специалистов из университетов и некоммерческого сектора, а также с кураторами, которые помогли каждому составить индивидуальный план развития. Далее молодые социальные предприниматели будут обучаться дистанционно, создавая и тестируя свои проекты и привлекая к ним клиентов.

"Начинающими социальными предпринимателями движет желание решить социальные и экологические проблемы, - объясняет Ксения Усанова, менеджер программы от Impact Hub Moscow. - Они часто фокусируются на помощи выбранной группе людей и уделяют меньше внимания бизнес-элементам своих проектов. Именно поэтому в инкубаторе мы закрываем пробелы в таких областях как маркетинг, бизнес-модель, управление командой и других. При этом вся работа - это практика: участники общаются с аудиторией благополучателей и клиентов, создают прототип, ищут устойчивые бизнес-модели и тестируют свои проекты на жизнеспособность. Все это помогает открыть организации, которые будут менять мир к лучшему".

Итоги прохождения инкубационной программы-обучения будут подведены в сентябре. Два автора самых результативных бизнес-моделей получат небольшие денежные гранты и поедут на международную встречу победителей конкурса Social Impact Award в Тбилиси.

Материал предоставлен проектом "+1".