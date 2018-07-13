Чрезмерный сбор редкого высокогорного гриба в Тибете нарушил экосистемы региона

Чрезмерный сбор гриба кордицепса китайского, который растет только в Гималаях и Тибетском нагорье на высоте свыше 3000 метров, быстро сокращает ареал его распространения, разрушает сопутствующие экосистемы и провоцирует социальные конфликты среди жителей Китайской Народной Республики, проживающих на территории произрастания. Об этом сообщает газета People’s Daily.

Кордицепс китайский – гриб-паразит, внешне похожий на гусеницу. Он заражает своими спорами личинку одного из видов бабочек и прорастает весной, извлекая из нее питательные вещества. В традиционной тибетской медицине гриб считается афродизиаком и средством, продлевающим долголетие, с его помощью знахари лечат опухоли. Научные исследования, подтверждающие полезные свойства кордицепса китайского, никогда не проводились.

За собранный гриб скупщики платят значительные суммы. До 1997 года около 20% доходов пастухов приходилось на продажу гриба, но после 2000 года этот заработок стал уже основным, а для некоторых и единственным источником семейного бюджета. Жители бедных высокогорных регионов КНР в сезон урожая бросают все дела ради сбора грибов.

Стоимость кордицепса китайского составляет 100 тыс. юаней ($15 тыс.) за один килограмм. 50 грибов, собранных за день, можно продать за 2 тыс. юаней (почти $300). При этом среднегодовой доход в высокогорной провинции составляет примерно 19 тыс. юаней ($2850).

Во время грибного сезона в регион съезжаются желающие заработать со всей страны.

Полицейские патрулируют улицы, чтобы предотвратить попытки приезжих из других населенных пунктов собирать грибы. Их задача также не допустить столкновений между жителями соседних деревень в борьбе за доступ к грибным угодьям. Прежде подобные споры доходили до кровавых конфликтов. Так, в 2005 году при массовой попытке многотысячной толпы проникнуть на земли соседей один человек был убит, многие получили ранения.

Для предотвращения происшествий местные власти издали свод правил, одно из которых запрещает собирать грибы людям, проживающим за пределами округа. Каждый местный житель, прежде чем приступить к сезонному сбору обязан заплатить налог в размере 1200 юаней (почти $180). Для пожилых людей и детей сумма меньше.

В погоне за прибылью китайцы собирают каждый гриб, что сокращает возможности дальнейшего распространения вида. Старожилы вспоминают, что 20 лет назад взрослый человек находил около 200 штук в день, сейчас не более 60. Ученые считают, что через некоторое время гриб можно будет собирать только в районах, расположенных на 200-500 метров выше, чем 30 лет назад. По их прогнозам, к 2050 г. ареал распространения кордицепса китайского сократится более чем на 17%.

Кроме того, сборщики, ползающие на коленях в поисках даже маленьких едва заметных грибов, утаптывают землю, уничтожая многие виды ценных растений. Местные власти, пытаясь защитить природу от чрезмерной активности человека, разрешают собирать грибы только в период с 15 мая по 30 июня. Немного помогают снизить нагрузку и древние буддистские традиции, согласно которым заниматься сбором нельзя 10-го, 15-го и 30-го числа каждого месяца. В эти дни сельчане должны убирать мусор.

Число перекупщиков, посетивших в 2017 году населенный пункт Сулу в провинции Цинхай, достигло 7 тыс. человек. При этом количество местного населения составляет всего 2753 жителей. Для контроля за потоком въезжающих на границах грибных районов действуют четыре крупных контрольно-пропускных пункта и 10 небольших вспомогательных, все они работают в круглосуточном режиме.

Как отмечает People’s Daily, "грибная лихорадка" помимо экологических породила и целый ряд экономических и социальных проблем. Она разрушила местное животноводство. Так, в конце 1990-х годов стада, состоящие в основном из яков и овец, в округе Задуо насчитывали около миллиона голов, в конце 2017 года общее поголовье скота снизилось до 41 тыс. животных.

Возможность быстро и легко зарабатывать пристрастила многих местных жителей к азартным играм и расточительности. По мнению Ксью Минга, исследователя из Института географических наук и природных ресурсов при Китайской академии наук, коллапс грибного рынка по причине истощения природных запасов или падения спроса, станет для местных жителей настоящей катастрофой.

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