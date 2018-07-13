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Британский энергопроизводитель запустил первый в мире "веганский тариф" на электричество

Социальная ответственность
13 июля, 18:18 UTC+3

Компания Ecotricity предлагает ввести маркировку, обозначающую, что производитель электричества не использует в качестве биосырья продукты животного происхождения и мертвых животных

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© pixabay.com/Myriams-Fotos

Британская компания Ecotricity по производству биогаза обвиняет крупных производителей альтернативных видов топлива в непрозрачности используемого ими биосырья. Компания предлагает ввести маркировку для "веганского электричества", чтобы обозначить компании, которые не используют в качестве биосырья продукты животного происхождения или мертвых животных. Об этом сообщается на сайте организации, популяризирующей действия в защиту климата, Climate Action.

"Использование побочных продуктов животного происхождения, в том числе туши мертвых животных, для производства электричества и газа в Великобритании распространено повсеместно", - отметили представители компании в официальном заявлении. Представители Ecotricity также подчеркнули, что компания не использует подобное биосырье.

Ecotricity напомнила об использовании мертвого лосося одной из ведущих британских энергетических компаний Scottish & Southern Energy plc. для генерации электроэнергии. Рыба применялась в качестве органического сырья на установках по производству биогаза.

"Для миллионов жителей Великобритании не является секретом, что крупные и небольшие компании используют такого рода ингредиенты для генерации электричества и газа. Это не нарушает закон, но информация должна быть прозрачной. Нужно ввести понятную маркировку, чтобы люди были информированы", - отметил основатель компании  Ecotricity Дейл Винс.

Представители ассоциации анаэробного сбраживания и биоресурсов Великобритании (ADBA) не согласны с заявлениями Ecotricity и считают, что анаэробное вываривание с применением такого рода сырья является ценной услугой по переработке.

"Подобно переработке других материалов, таких как бумага, металл или стекло, анаэробное вываривание предлагает решение проблемы отходов", - сказала глава ассоциации Шарлотта Морган. Она добавила, что имеет смысл использовать такое сырье для выработки возобновляемой энергии или удобрений для почвы, иначе оно будет пропадать впустую и выделять в атмосферу метан.

Компания Ecotricity реализовала ряд проектов с применением возобновляемых источников энергии в Великобритании. Среди них - проект предприятия по получению экологически чистого метана из травы и отходов сельского хозяйства Green Gasmills. Строительство установки в Хэмпшире началось в 2016 году. Планируется, что для сырья используются отходы сельскохозяйственного производства и скошенная традиционным способом трава, которая по разным причинам непригодна для сельского хозяйства. Измельченная трава перемешивается в установке вместе с активными бактериями: в условиях отсутствия кислорода за счет анаэробного вываривания вырабатывается метан. Проект способен производить достаточное количество биогаза для снабжения электроэнергией более 4 тыс. домов в Великобритании. При этом он позволяет сократить объем выбросов СО2 на 3,5 тыс. т СО2 ежегодно.

Материал предоставлен проектом "+1".

 

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