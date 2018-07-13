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ООН: треть выловленной рыбы не попадает к конечному потребителю

Социальная ответственность
13 июля, 18:19 UTC+3

Эксперты обратили внимание на то, что запасы промысловых видов сокращаются быстрее, чем предполагалось ранее

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© Юрий Смитюк/ТАСС

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) обнародовала доклад о состоянии мирового рыболовства, в котором говорится, что 27% выловленной рыбы погибает, так и не попав к конечному потребителю. О работе рассказала газета The Guardian.

Эксперты ФАО отмечают, что общее производство рыбы достигло рекордно высокого уровня благодаря росту рыбоводства. Количество пойманной дикой рыбы практически не изменилось с конца 1980-х гг., однако за это время втрое увеличилось количество промысловых видов, популяции которых сократились. Общий вылов рыбы на 33,1% превышает возможность популяций на восстановление.

Потери мирового улова составляют 35% от общего объема. Примерно четверть этих потерь приходится на прилов (неумышленная добыча других видов вместе с промысловыми) или сброс рыбы (в море возвращают рыбу непромыслового размера или выловленную с превышением квот, часто ее выбрасывают уже мертвой). Большая часть улова портится при транспортировке и хранении, что связано с недостатком знаний или отсутствием холодильного оборудования.

В ФАО также отмечают, что постепенно ситуация может начать меняться: уже сейчас 53% от мирового потребления рыбы выращивается на фермах (аквакультура). Однако такой способ производства тоже не гарантирует спасения рыбных ресурсов: из-за высокой плотности рыба болеет, иногда уплывает в естественные экосистемы, где может сильно навредить диким популяциям. Кроме того, в качестве корма в таких хозяйствах часто используют промысловые виды - по подсчетам ФАО, на это может уходить около 20 млн т анчоусов, скумбрии и сардин, вместо того, чтобы кормить этой рыбой человечество.

Исправить ситуацию помогают работа экспертов ФАО с рыбаками в развивающихся странах. В частности, специалистам удалось на 50% сократить потери рыбы из озера Танганьика в Центральной Африке. В Индийском океане более совершенные технологии обработки крабов позволили снизить потери на 40%.

В докладе также отмечается, что на состояние отрасли значительное воздействие оказывает изменение климата: явление может привести к массовой миграции рыбы из тропических регионов в более холодные и богатые кислородом умеренные широты. При том, что наибольший объем вылова приходится на юго-восточную Азию, экономические и социальные последствия могут оказаться катастрофическими.  

Материал предоставлен проектом "+1".

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