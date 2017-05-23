Генная терапия человека: новые дилеммы

Генная терапия — одно из наиболее перспективных направлений «новой медицины». Но эксперименты с половыми клетками и эмбрионами, технологии редактирования генома создают дилеммы социального и этического характера. Недоверие к генной терапии сохраняется со стороны и консервативной части профессионального медицинского сообщества и правительственных институтов из-за непредсказуемости долгосрочных последствий ее использования.

С начала 10-х годов XXI века мировой центр генной терапии переместился в Китай, где, в отличие от США и ЕС, более либеральное законодательное регулирование медицинских исследований, в том числе в сфере генной терапии. Но ученые США так же, как и их китайские коллеги, за последний год достигли серьезных успехов в развитии генной терапии

В 2016 г. власти США впервые одобрили проведение экспериментов по модификации генов человека для тестирования новой технологии по борьбе с раком.

В прошлом году компания-разработчик Voyager Therapeutics (США) приступила к клиническим испытаниям на добровольцах генного лекарства для лечения болезни Паркинсона.

Ученые из Стенфордского университета (США) в конце 2016 г. сообщили, что при помощи методов генной терапии достигли серьезных успехов в разработке лекарства для лечения врожденной анемии.

В мае 2017 г. ученые из Питтсбургского университета (США) с китайскими коллегами собщили, что им удалось удалить ВИЧ из ДНК живого организма (мышей) с помощью технологии редактирования генома. На июнь 2017 г. в США запланировано первое клиническое испытание этой технологии на людях.

Осенью 2016 г. команда ученых из Университета Сычуаня (КНР) провела успешные клинические испытания с использованием технологии редактирования генома для лечения пациента с агрессивным раком легких. В 2017 г. в Пекинском университете планируется продолжить клинические испытания по ее применению для лечения разных типов рака.

Россия стала второй страной после Китая, законодательно разрешившей проведение научных исследований в сфере генной терапии.

Ведущим российским центром по разработке методов генной терапии является Центр Сколтеха по системной биомедицине и биотехнологии под руководством профессора Константина Северинова.

В 2016 г. фирма-резидент инновационого центра «Сколково» AGCT на конференции БИОМЕДТЕХ представила технологию трансплантации измененных клеток пациента для лечения ВИЧ-ассоциированных злокачественных опухолей.

В декабре 2016 г. компания Genotek представила «дорожную карту» HealthNet по развитию биотехнологических услуг, одним из ключевых элементов которой являются бесплатные генетические тесты для семейных пар, находящихся в группах риска.

К основным развилкам современного состояния генной терапии можно отнести дилеммы не столько технологического, сколько социального и этического характера.

Расшифровки «генома человека» позволяет составлять «генетический паспорт» для любого желающего. Открытость «генетических паспортов» может привести к новому виду дискриминации — генетической дискриминации со стороны работодателей, страховых компаний и т.д. В США в 2008 г. принят закон о запрете дискриминации по генетическому признаку. С тех пор подобные законы приняты в 15 странах, однако в России пока эта проблема законодательно не регулируется.

Настороженность вызывают во всем мире эксперименты с половыми клетками и эмбрионами, так как это может привести к рождению людей с заложенными в них «генетическими бомбами», то есть к непредсказуемости отдаленных последствий. В частности, остро стоит вопрос о применении «геномного редактирования» детских зародышей для исправления тяжелой наследственной патологии, если не ясны последствия и побочные эффекты вмешательства в генетическую информацию.

Возможность «редакции» генома будущего ребенка под «желаемые характеристики» может привести к появлению новой «расы сверх-людей». В США и европейских странах любые «косметические» вторжения в геном ребенка запрещены, а исключение делается только в случае, если необходимость обусловлена тяжелым заболеванием, угрожающим жизни.

Однако в Китае, Индии и некоторых других странах Азии законодательное регулирование генной «инженерии» носит более мягкий характер. В случае дальнейшего развития технологий генной терапии отсутствие единой позиции относительно опасностей генного моделирования может привести к непредсказуемым для судьбы человечества последствиям.