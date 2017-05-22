Потребительский рынок России. Как стимулировать спрос?

Развитие потребительского спроса — одна из главных задач, от решения которой зависит ускорение роста экономики России. Его вклад в ВВП страны составляет более 50%. Но на фоне падения доходов населения потребительский рынок России вошел в состояние рецессии, превратившись из локомотива в тормоз экономики. Пока экономисты спорят о том, как поддержать спрос, не рискуя разогнать инфляцию, бизнес приспосабливается к работе в новых условиях.

Потребительский спрос — значимый фактор роста экономики и промышленного производства.

По данным Росстата, доля конечного потребления домашних хозяйств в объеме использования российского ВВП составляет более половины. В 2015-2016 гг. этот показатель находился на уровне 52%. Потребительский спрос служил главным локомотивом российской экономики после рецессии 2008-2009 гг. благодаря росту социальных расходов, зарплат и кредитования.

Однако в последние годы потребление превратилось в тормоз экономического роста.

По данным Росстата, в 2015 г. расходы домохозяйств упали на 9,8% при сокращении реального ВВП на 2,8%, в 2016 — на 4,5% при ВВП на 0,2%. Главная причина — снижение доходов граждан. В 2016 г. реальные располагаемые доходы населения сократились на 5,9% по сравнению с 3,2% за 2015 г. В январе 2017 г. произошел рост показателя за счет единовременной выплаты пенсионерам, но в феврале-марте спад продолжился. По данным исследования компании GFK «Российский потребитель 2016: привычка к кризису», если в 2015 г. доля тех, кто потерял в доходах, составляла 7%, то к июлю 2016 г. – 19%. Вклад в снижение потребления вносит кредитная задолженность населения. В апреле 2017 г. на обслуживание банковских кредитов у россиян в среднем уходил каждый четвертый рубль доходов, отмечает Национальное бюро кредитных историй (НКБИ). При этом долговая нагрузка продолжает расти. Население предпочитает сохранять средства, нежели тратить, о чем говорит продолжение роста депозитов физических лиц в банках и слабая динамика кредитования, отмечает российский Центробанк.

Антикризисные меры правительства предусматривают стимулирование потребительского спроса.

Так, в рамках программы поддержки автомобильной промышленности предусмотрено предоставление автокредитов. Но, как правило, поддержка потребления реализуется не напрямую, а через повышение конкурентоспособности отечественной продукции. Например, Минпромторг в 2017 г. предложил выплачивать субсидии компаниям — покупателям отечественного пищевого оборудования, которые захотят модернизировать свое производство или расширить ассортимент. Результатом данной меры может стать снижение цен на продукты питания для конечного потребителя.

Курс на восстановление экономики через поддержку производителей, а не конечного потребителя призван устранить риски роста инфляции и закредитованности населения.

Снижение инфляции и инфляционных ожиданий приведет к росту уверенности населения и бизнеса в завтрашнем дне, что обеспечит долгосрочную положительную динамику экономического роста — эту точку зрения разделяют и в Центробанке, и в экономическом блоке правительства. Минэкономразвития прогнозирует постепенный отход населения от сберегательной модели поведения к 2018 г. Критики такого подхода, например, представители Столыпинского клуба, призывают к ведению активной экономической политики, но также в основном ведут речь о стимулировании инвестиций, а не конечного спроса.

Пока экономисты спорят, бизнесу приходится перестраиваться на работу в новых условиях, когда цена стала ключевым фактором принятия решения о покупке.

Активно развивается формат дискаунтеров (магазинов с узкой продуктовой матрицей и низкими ценами). На фоне общего снижение розничных продаж они в 2016 г. увеличили продажи на 15,3% как за счет частоты покупок, так и роста среднего чека («Тенденции развития FMCG рынка и ритейла в России», GFK, 2017 г.) Розничные сети также оптимизируют ассортимент своих магазинов. Например, X5 Retail переориентируется на потребителей с доходом средним и ниже среднего и в 1,5-2 раза сокращает ассортимент в региональных магазинах (Апрельская конференция ВШЭ, 2017 г.). Инструментом повышения спроса служит собственная торговая марка магазинов (СТМ). Как правило, такие товары по цене чуть выше себестоимости, поэтому продукция под брендом сетей обычно самая дешевая. Например, «Дикси» планирует увеличить долю товаров под СТМ с 15,5% в 2016 г. до 25% в 2017 г.