Президент также дал распоряжение госкорпорациям создать фонды инвестирования в малые инновационные компании

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 октября 2017 года подготовить поправки в законы, устанавливающие новые формы специальных инвестиционных контрактов.

"Правительству РФ в целях формирования инвестиционно-технологических партнерств для привлечения долгосрочных негосударственных инвестиций в высокотехнологичные проекты обеспечить внесение в законодательство изменений, устанавливающих новые формы специальных инвестиционных контрактов", - говорится в перечне поручений по итогам Петербургского международного экономического форума. Срок исполнения 15 октября 2017 года, отмечается в документе, который опубликован на сайте Кремля.

В частности, поправки в законодательство должны предусматривать увеличение предельных сроков действия специального инвестиционного контракта, расширение круга его участников, а также инструментов, гарантирующих спрос на продукцию, произведенную по такому специнвестконтракту, в рамках госзакупок и закупок госкомпаний. Законодательные новации также должны обеспечить предоставление льгот по налогу на прибыль организаций для инвесторов - участников специнвестконтрактов на весь срок их реализации.

Путин 2 июня, выступая на пленарной сессии ПМЭФ, призвал усовершенствовать механизм специального инвестконтракта, в частности, увеличить его сроки с 10 до 20 лет, предусмотреть возможность для гибкого участия в них не только федеральных органов власти, регионов и инвесторов, но и институтов развития, банков, субъектов естественных монополий и других структур.

Как отметил президент, речь идет о критически важных отраслях экономики, "где сам инвестор, без поддержки государства, без ясной и понятной системы поддержки вряд ли вообще придет, потому что выгода и прибыль на таких проектах приходит не сразу, это не быстрые деньги". По его словам, также необходимо расширять гарантии спроса на продукцию, создаваемую в рамках специнвестконтрактов как со стороны государства, так и компаний с госучастием.

Фонды инвестирования

Путин также поручил госкорпорациям "Роскосмос", "Ростех", "Росатом", а также ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" и "Объединенная судостроительная корпорация" обеспечить создание в своей структуре специальных подразделений и венчурных фондов, осуществляющих инвестирование в малые инновационные компании.

Как сообщает официальный сайт Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Доклад об исполнении этого поручения главе государства должен быть представлен до 15 октября 2017 года.

Кроме того, президент поручил кабмину до 1 июля 2017 года доработать и представить проект программы "Цифровая экономика" на рассмотрение Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, предусмотрев источники, механизмы и объем ее финансирования.

Кабмину предстоит представить предложения по развитию инструментария государственно-частного партнерства для реализации комплексного подхода к строительству и реконструкции объектов инфраструктуры с привлечением частного капитала. Правительству и Центробанку президент поручил обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих регулирование сделок по синдицированному кредитованию. Кабмину, ЦБ и Внешэкономбанку надлежит также обеспечить утверждение и реализацию плана мероприятий по созданию "фабрики проектного финансирования".

Также Путин поручил предусмотреть создание международной молодежной секции ПМЭФ.