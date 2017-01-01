"Фабрика проектного финансирования"

Кроме того, президент России распорядился обеспечить утверждение и реализацию плана мероприятий по созданию "фабрики проектного финансирования"

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин по итогам Петербургского международного экономического форума поручил правительству доработать проект программы "Цифровая экономика" в части финансирования до 1 июля. Об этом говорится в перечне поручений по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), опубликованном на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации доработать и представить проект программы "Цифровая экономика" на рассмотрение совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, предусмотрев источники, механизмы и объем ее финансирования", - говорится в поручении. Срок его исполнения - 1 июля 2017 года.

Ответственным за исполнение этого поручения назначен премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Ранее министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров говорил, что вопросы финансирования и системы управления реализацией программы "Цифровая экономика" будут обсуждаться на заседании совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Минкомсвязь, которое занималось подготовкой программы развития цифровой экономики России до 2024 года, неоднократно заявляла о возможности создания отдельного фонда для финансирования программы. Предполагается, что в этот фонд могли бы быть объединены отчисления операторов на устранение цифрового неравенства, средства от продажи частот и другие средства.

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович говорил ТАСС, что обсуждаются варианты финансирования программы цифровой экономики России из отдельного фонда (по типу дорожного) или напрямую из бюджета.

Замглавы Минэкономразвития РФ Олег Фомичев сообщал ТАСС, что министерство ждет от Минкомсвязи детальной информации по конкретным направлениям, требующим финансирования из госбюджета, и соответствующим объемам.

По его словам, сама идея создания отдельного фонда цифровой экономики заслуживает обсуждения, но нуждается в доработке. Такой фонд позволит сфокусировать имеющиеся государственные ресурсы, и, следовательно, даст возможность финансировать целевые проекты в этой сфере "более ритмичным образом", отмечал Фомичев.

"Фабрика проектного финансирования"

Кроме того, президент России поручил правительству РФ совместно с Центробанком и Внешэкономбанком обеспечить утверждение и реализацию плана мероприятий по созданию "фабрики проектного финансирования".

Также президент поручил правительству совместно с Банком России обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих регулирование сделок по синдицированному кредитованию. Срок исполнения - 15 октября.

Ранее председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития, Минфину и Внешэкономбанку разработать "фабрику проектного финансирования" с привлечением ресурсов инвесторов на принципах синдицирования.

Развитие проектного финансирования предусмотрено планом правительства РФ по повышению производительности труда и стимулированию развития экономики. Лимит ЦБ РФ на эти операции составляет 100 млрд рублей. Под кредиты в рамках программы выдаются госгарантии.

Участниками программы могут стать организации, обладающие собственными средствами в размере не менее 100 млрд рублей. Кроме того, организация должна иметь опыт реализации не менее 10 инвестпроектов за последние три года на сумму не менее 3 млрд рублей каждый.

Развитие механизма ГЧП

Путин также поручил правительству представить предложения по развитию механизма государственно-частного партнерства (ГЧП) для реализации комплексного подхода к строительству и реконструкции объектов инфраструктуры с привлечением частного капитала.

Соответствующие предложения должны быть представлены до 1 октября.

Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума предложил внедрить в России механизм "инфраструктурной ипотеки" для инвесторов. Он отметил, что речь идет о внедрении схемы, когда инфраструктурный объект фактически покупается в кредит, полученный от частных инвесторов, а пользователи объекта этот кредит постепенно погашают.

Таким образом, возврат капиталовложений предлагается осуществлять за счет регулярных платежей, которые будут поступать от основных выгодоприобретателей инфраструктурных объектов, то есть из бюджетов разных уровней, инфраструктурных монополий и т. д. Для обеспечения платежей также может быть использован механизм госгарантий.