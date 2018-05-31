На ПМЭФ-2018 подписали 593 соглашения на общую сумму 2,625 трлн рублей

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Следующий Петербургский международный экономический форум состоится 6-8 июня 2019 года. Об этом сообщается в пресс-релизе "Росконгресса".

"ПМЭФ-2018 по многим показателям превзошел уровень предыдущих лет, ознаменовался рекордным количеством участников и подписанных соглашений. Совершенно очевиден потенциал его роста и укрепления в статусе ведущей мировой деловой площадки. Уверен, этот потенциал будет раскрыт в ходе работы над ПМЭФ-2019, и следующий форум предоставит гостям и участникам еще больше деловых возможностей в атмосфере полного доверия", - цитирует пресс-служба слова советника президента России и ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова.

Прошедший в этом году ПМЭФ-2018 посетили свыше 17 тыс. участников из 143 стран. На форуме подписали 593 соглашения на общую сумму 2,625 трлн рублей, не считая соглашений, сумма которых является коммерческой тайной.

В форуме, в частности, приняли участие президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, заместитель председателя Китайской Народной Республики Ван Цишань, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард.

О фонде

"Росконгресс" учрежден в 2007 году для содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России. Фонд организует и проводит международные, конгрессные, выставочные и общественные мероприятия, а также формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям. При этом "Росконгресс" всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки.

Годовая программа фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.