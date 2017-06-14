Долго и обстоятельно: продолжительность и содержание прямых линий Владимира Путина

До ежегодной "Прямой линии с Владимиром Путиным", в ходе которой россияне смогут задать интересующие их вопросы непосредственно президенту страны, остаются считанные часы. ТАСС объясняет, когда возник этот формат, какие вопросы задавались главе государства и сколько времени занимали предыдущие прямые линии.

Дольше беседа, больше вопросов

Прямые теледиалоги с населением страны Владимир Путин начал проводить в 2001 года. По его словам, "такие прямые контакты с гражданами дают очень верный срез того, что на данный момент времени волнует и интересует общество". Всего Владимир Путин провел 14 прямых диалогов, из них четыре — в качестве председателя правительства. В 2004 году вместо прямой линии была организована масштабная пресс-конференция Путина в Кремле. В 2012 году после вступления Путина в должность главы государства на новый срок прямая линия с президентом не проводилась.

Вопросы президенту задают как приглашенные в студию программы гости, так и жители тех городов, где организованы прямые включения. Любой желающий может обратиться к Путину через СМС и ММС-сообщения. В этом году возможностей задать вопрос президенту стало больше: через официальные группы в социальных сетях и с помощью официального мобильного приложения "Москва — Путину".

Первая прямая линия была организована из Москвы и восьми столиц субъектов РФ. Затем передвижные камеры устанавливались не только в городах, но и в райцентрах и небольших населенных пунктах, а также на промышленных объектах.

Продолжительность теледиалогов постоянно увеличивалась. В 2001 году Путин общался с народом всего 2 часа 20 минут, тогда как в прошлом году "Прямая линия" длилась 3 часа 40 минут. В 2013 году был побит рекорд продолжительности телевизионного общения — 4 часа 47 минут. Если сложить все время, которое Путин провел, общаясь с народом в прямом эфире, получится порядка двух суток.

Продолжает расти и количество вопросов, на которые отвечает президент. Для сравнения, в 2001 году Путин успел ответить россиянам на 47 вопросов, а в прошлом году их было почти в два раза больше. Рекордное число ответов было дано в 2011 году — 96.

О чем спрашивают президента

Традиционно общение с гражданами Владимир Путин начинает с подведения итогов года. В основном россиян волнуют социальные вопросы - зарплаты, пенсии, ЖКХ, ветхое и аварийное жилье. Также спрашивают о коррупции, судебной реформе, системе здравоохранения, "утечке мозгов", налогах, пенсионной реформе, материнском капитале, ипотеке для молодых семей, монетизации льгот и др. В ходе прямых линий поднимались и такие темы, как последствия мирового финансового кризиса, авария на Саяно-Шушенской ГЭС, крушение "Невского экспресса".

Задают Путину и вопросы личного характера. На один из таких вопросов — волнуется ли президент в ходе прямого общения с населением — он ответил, что "если придерживаться двух простых правил — не обещать невозможного и не врать, — то тогда нет необходимости беспокоиться". Жители страны часто обращаются к Владимиру Путину с конкретными жалобами и просьбами, чаще всего бытовыми — газифицировать поселок, восстановить жилье, решить вопрос с пенсией и др. Но бывают и необычные просьбы. Девочка из Бурятии попросила у премьер-министра платье как у Золушки. Путин пригласил девочку в Москву на Новый год. Другая маленькая жительница Биробиджана на Новый год попросила заменить искусственную елку на городской площади на живую. Просьба была исполнена.

Путин часто дает поручения прямо по ходу прямых линий. Так, в ходе одного из прямых включений, школьник из Иркутской области сообщил о том, что школа не отапливается и отменены занятия. Через несколько дней система теплоснабжения была восстановлена и занятия возобновились. Во время другого эфира Герой России из Таджикистана обратился за помощью в получении российского гражданства. Спустя час после завершения телемоста он был приглашен на прием к российскому послу в республике. Быстро была решена жалоба пенсионерки из хутора Дегтяревский в Ставропольском крае на то, что в их деревне нет воды. Уже на следующий день на хутор прибыла спецтехника для прокладки водопровода, и воду провели в кратчайший срок. Однако, по словам Путина, "до каждого человека, который нуждается в помощи и в поддержке, к сожалению, не добраться ни премьеру, ни президенту".

Предстоящая 15 июня "Прямая линия" станет уже 15-й по счету для Путина. Она выйдет в эфире в 12:00 по московскому времени на телеканалах Первый, "Россия 1", "Россия 24", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". По состоянию на 14 июня президенту было адресовано почти 1,6 млн вопросов.

Материал подготовлен на основе данных ТАСС-Досье