Как Владимир Путин отмечал свои дни рождения

Владимир Путин (на фото справа) во время гала-матча, приуроченного к открытию нового сезона Ночной хоккейной лиги (НХЛ) в Сочи, 2015 год © Михаил Метцель/ТАСС

Владимир Путин и Вячеслав Чернуха, механизатор из Оренбургской области, награжденный Звездой Героя РФ за спасение в 2004 году зерна от пожара, в Константиновском дворце, 2005 год © Владимир Родионов/ТАСС

Владимир Путин на рабочей встрече с президентом Всемирного банка Джеймсом Вулфенсоном (на фото второй справа), 2000 год © Сергей Величкин и Владимир Родионов/ТАСС

Владимир Путин (на фото справа) во время гала-матча, приуроченного к открытию нового сезона Ночной хоккейной лиги (НХЛ) в Сочи, 2015 год © Михаил Метцель/ТАСС

Владимир Путин и Вячеслав Чернуха, механизатор из Оренбургской области, награжденный Звездой Героя РФ за спасение в 2004 году зерна от пожара, в Константиновском дворце, 2005 год © Владимир Родионов/ТАСС

Владимир Путин на рабочей встрече с президентом Всемирного банка Джеймсом Вулфенсоном (на фото второй справа), 2000 год © Сергей Величкин и Владимир Родионов/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 7 октября 2017 году президенту РФ Владимиру Путину исполняется 65 лет. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о том, как российский лидер отмечал свой день рождения с 2000 года.

В 2000 году свой первый день рождения в президентской должности (48 лет) Владимир Путин отметил в Павловске, пригороде Санкт-Петербурга. Его поздравляли полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Виктор Черкесов, губернаторы Санкт-Петербурга и Ленинградской области Владимир Яковлев и Валерий Сердюков, вдова Анатолия Собчака Людмила Нарусова, актеры Кирилл Лавров и Михаил Боярский, художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев, тренер по дзюдо Анатолий Рахлин, ректор Санкт-Петербургского университета (СПбГУ) Людмила Вербицкая, декан юридического факультета СПбГУ Николай Кропачев, ректор Санкт-Петербургского горного института Владимир Литвиненко, глава "Пивоваренной компании "Балтика" Таймураз Боллоев и др. Празднование проходило в ресторане русской кухни "Подворье". В тот же день Владимир Путин провел рабочую встречу с президентом Всемирного банка Джеймсом Вулфенсоном, а вечером посетил премьеру оперы Петра Чайковского "Мазепа" в Мариинском театре.

В 2001 году Владимир Путин в день своего рождения провел экстренное совещание с министром обороны Сергеем Ивановым, директором Федеральной службы безопасности Николаем Патрушевым и начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ Анатолием Квашниным. Оно было вызвано событиями в Афганистане, где США совместно с Великобританией без санкции Совета безопасности ООН начали 7 октября 2001 года военную операцию "Несокрушимая свобода". Позднее глава государства отпраздновал свое 49-летие вместе с семьей в подмосковной резиденции в Ново-Огарево.

В 2002 году 50-летний юбилей российский президент отмечал в Кишиневе, где принимал участие в саммите Содружества Независимых Государств (СНГ). После переговоров главы стран СНГ были приглашены на обед в российское посольство, а также посетили Криковские подвалы, где хранятся коллекционные молдавские вина. Вечером, после возвращения в Москву, президент РФ дал ужин, на который, по сообщению пресс-секретаря главы государства Алексея Громова, были приглашены члены правительства РФ, руководство Федерального собрания, Администрации президента, высших судебных органов, прокуратуры, силовых ведомств, высшие военачальники, президент Российской академии наук и др.

В 2003 году свой день рождения Владимир Путин отметил в Санкт-Петербурге. В аэропорту Пулково он встретился с Валентиной Матвиенко, избранной накануне губернатором города, и вице-премьером правительства РФ Владимиром Яковлевым. Затем глава государства прибыл на теплоход "Нью Айленд" у набережной Невы, где состоялся праздничный банкет. В нем принимали участие генпрокурор РФ Владимир Устинов, управляющий делами президента РФ Владимир Кожин, ректор СПбГУ Людмила Вербицкая, певец Александр Розенбаум, директора Эрмитажа Михаил Пиотровский и Русского музея Владимир Гусев, актеры Кирилл Лавров и Михаил Боярский, школьная учительница российского президента Вера Гуревич, тренер по дзюдо Анатолий Рахлин, декан юридического факультета СПбГУ Николай Кропачев, ректор Санкт-Петербургской консерватории Сергей Ролдугин, предприниматель Таймураз Боллоев и др.

В 2004 году по случаю дня рождения Владимира Путина в Стрельне (Санкт-Петербург) в Константиновском дворце был дан торжественный ужин, а вечером в Нижнем парке организован фейерверк. По сведениям СМИ, на торжество, в частности, были приглашены почетные граждане Петербурга Кирилл Лавров, Игорь Спасский, спикер городского парламента Вадим Тюльпанов, полпред в Северо-Западном федеральном округе Илья Клебанов, руководители петербургских силовых структур и др.

7 октября 2005 года президент РФ встретился в Санкт-Петербурге с лидерами Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана в рамках саммита Организации "Центрально-Азиатское сотрудничество" (ОЦАС). Затем для глав государств ОЦАС был дан торжественный завтрак в Константиновском дворце, куда был также приглашен Вячеслав Чернуха, механизатор из Оренбургской области, награжденный в тот же день Звездой Героя РФ за спасение в 2004 году зерна от пожара. Также в этот день глава государства встретился с актером Кириллом Лавровым, а также губернатором Санкт-Петербурга Валентиной Матвиенко и председателем городского Законодательного собрания Вадимом Тюльпановым. Вечером Владимир Путин провел в Константиновском дворце переговоры с канцлером ФРГ Герхардом Шредером.

В 2006 году глава государства вновь отметил день рождения в Санкт-Петербурге, где, в частности, встречался с губернатором города Валентиной Матвиенко.

В 2007 году Владимир Путин пригласил на свое 55-летие постоянных членов Совета безопасности РФ (премьер-министр Виктор Зубков, первые вице-премьеры Сергей Иванов и Дмитрий Медведев, глава кремлевской администрации Сергей Собянин и др.), военное руководство страны (включая командующих родами и видами Вооруженных сил, военными округами), офицеров и членов семей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга. Торжества прошли в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца в Москве. В своем выступлении президент подчеркнул: "Сегодня у нас не подведение итогов, не совещание и даже не награждение, я встречаюсь сегодня с людьми, которых глубоко уважаю…".

В 2008 году 7 октября премьер-министр РФ Владимир Путин провел в рабочей командировке в Санкт-Петербурге. В Константиновском дворце он принял участие в презентации фильма "Учимся дзюдо с Владимиром Путиным", затем посетил 77-ю сессию Генеральной ассамблеи Интерпола (которая впервые прошла в России), провел совещание по вопросам развития отечественной кинематографии и осмотрел новый комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга. Также в Гуманитарном университете профсоюзов после чаепития со студентами и преподавателями вуза Владимиру Путину вручили знак "Почетного профессора". Спустя несколько дней, 10 октября в Ново-Огарево премьер-министр показал журналистам двухмесячного уссурийского тигренка, подаренного ему на день рождения. Тигрица, названная Машей, была затем передана в геленджикский "Сафари-парк".

В 2009 году в свой день рождения Владимир Путин (занимавший в тот момент пост премьер-министра) провел встречу с президентом РФ Дмитрием Медведевым, обсудив социально-экономическую ситуацию в стране. Затем глава правительства встретился с писателями Андреем Битовым, Алексеем Варламовым, Алексеем Ивановым, Александром Кабаковым, Сергеем Лукьяненко, Юрием Поляковым, Валентином Распутиным, Татьяной Устиновой, публицистом Александром Архангельским и поэтессой Алесей Николаевой. Участники встречи подарили имениннику книги.

В 2010 году в свой 58-й день рождения премьер Владимир Путин находился в Санкт-Петербурге, где участвовал в совещании по реализации программ развития ведущих университетов страны, а также во встрече с представителями Ленинградской федерации профсоюзов.

7 октября 2011 года глава правительства Владимир Путин провел в Москве. В частности, в этот день он выступил на совещании по вопросам оборонно-промышленного комплекса.

В 2012 году Владимиру Путину исполнилось 60 лет (на этот момент он вновь занял пост президента РФ). Накануне его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что "нынешний юбилей президент отметит в Санкт-Петербурге, в кругу родных и друзей, камерно". Рабочих встреч у главы государства запланировано не было, поздравления он принимал по телефону.

В 2013 году 7 октября президент РФ находился на индонезийском острове Бали, куда прибыл для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, "день рождения Путина будет рабочим…" Перед началом пленарного заседания лидеры стран АТЭС поздравили российского президента с днем рождения. Хозяин встречи, президент Индонезии Сусило Бамбанг Юдойоно исполнил песню Happy Birthday to You, аккомпанируя себе на гитаре. Премьер Японии Синдзо Абэ во время двусторонней встречи преподнес президенту России в подарок сакэ, а председатель КНР Си Цзиньпин - торт. "Я предложил китайским друзьям поднять по рюмке водки по поводу этого события. Они не отказались, мы так и сделали", - рассказал впоследствии Владимир Путин журналистам.

В 2014 году Владимир Путин впервые за годы работы на высших государственных постах взял выходной на свой день рождения и улетел в сибирскую тайгу, за "300-400 км от ближайшего жилья". Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Сам президент, выступая 9 октября на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта, сказал: "У меня позавчера был день ходьбы, по горам проходил почти 9 км, до сих пор все болит".

7 октября 2015 года президент РФ Владимир Путин провел совещание с министром обороны Сергеем Шойгу, где обсудил военную операцию в Сирии. Вечером глава государства принял участие в хоккейном матче Ночной хоккейной лиги, в котором забросил семь шайб, внеся значительный вклад в победу своей команды "Звезды НХЛ" над "Сборной НХЛ" со счетом 15:10. В команде президента РФ играли Сергей Шойгу, известные в прошлом хоккеисты Павел Буре, Алексей Жамнов, Валерий Каменский, Алексей Касатонов, Александр Могильный, Вячеслав Фетисов, Александр Якушев. Гала-матч, главным арбитром на котором выступил президент Международной федерации хоккея Рене Фазель, прошел на ледовой арене "Шайба" в Сочи. По завершении игры президент Федерации хоккея Владислав Третьяк поздравил Владимира Путина с днем рождения и вручил медаль "За верность и любовь к хоккею".

В 2016 году 7 октября глава государства не проводил каких-либо публичных мероприятий. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин провел праздник в кругу родных, близких и друзей.