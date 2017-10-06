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Как Владимир Путин отмечал свои дни рождения

Политика
6 октября, 15:30 UTC+3

Президенту России 7 октября исполняется 65 лет

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Владимира Путина поздравляют школьники Санкт-Петербурга, 2000 год
Владимира Путина поздравляют школьники Санкт-Петербурга, 2000 год
Владимира Путина поздравляют школьники Санкт-Петербурга, 2000 год
© Сергей Величкин и Владимир Родионов/ТАСС
Владимир Путин на рабочей встрече с президентом Всемирного банка Джеймсом Вулфенсоном (на фото второй справа), 2000 год
Владимир Путин на рабочей встрече с президентом Всемирного банка Джеймсом Вулфенсоном (на фото второй справа), 2000 год
Владимир Путин на рабочей встрече с президентом Всемирного банка Джеймсом Вулфенсоном (на фото второй справа), 2000 год
© Сергей Величкин и Владимир Родионов/ТАСС
Владимир Путин и Джеймс Вулфенсон на премьере оперы Петра Чайковского "Мазепа" в Мариинском театре, 2000 год
Владимир Путин и Джеймс Вулфенсон на премьере оперы Петра Чайковского "Мазепа" в Мариинском театре, 2000 год
Владимир Путин и Джеймс Вулфенсон на премьере оперы Петра Чайковского "Мазепа" в Мариинском театре, 2000 год
© Сергей Величкин и Владимир Родионов/ТАСС
Владимир Путин, президенты Казахстана и Молдавии Нурсултан Назарбаев и Владимир Воронин (слева направо) на саммите СНГ, 2002 год
Владимир Путин, президенты Казахстана и Молдавии Нурсултан Назарбаев и Владимир Воронин (слева направо) на саммите СНГ, 2002 год
Владимир Путин, президенты Казахстана и Молдавии Нурсултан Назарбаев и Владимир Воронин (слева направо) на саммите СНГ, 2002 год
© Владимир Родионов/ТАСС
Владимир Путин и губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко, 2003 год
Владимир Путин и губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко, 2003 год
Владимир Путин и губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко, 2003 год
© Владимир Родионов/ТАСС
Президенты Киргизии, Казахстана, России и Узбекистана Курманбек Бакиев, Нурсултан Назарбаев, Владимир Путин и Ислам Каримов на саммите Организации "Центрально-Азиатское сотрудничество" в Санкт-Петербурге, 2005 год
Президенты Киргизии, Казахстана, России и Узбекистана Курманбек Бакиев, Нурсултан Назарбаев, Владимир Путин и Ислам Каримов на саммите Организации "Центрально-Азиатское сотрудничество" в Санкт-Петербурге, 2005 год
Президенты Киргизии, Казахстана, России и Узбекистана Курманбек Бакиев, Нурсултан Назарбаев, Владимир Путин и Ислам Каримов на саммите Организации "Центрально-Азиатское сотрудничество" в Санкт-Петербурге, 2005 год
© Владимир Родионов/ТАСС
Владимир Путин и Вячеслав Чернуха, механизатор из Оренбургской области, награжденный Звездой Героя РФ за спасение в 2004 году зерна от пожара, в Константиновском дворце, 2005 год
Владимир Путин и Вячеслав Чернуха, механизатор из Оренбургской области, награжденный Звездой Героя РФ за спасение в 2004 году зерна от пожара, в Константиновском дворце, 2005 год
Владимир Путин и Вячеслав Чернуха, механизатор из Оренбургской области, награжденный Звездой Героя РФ за спасение в 2004 году зерна от пожара, в Константиновском дворце, 2005 год
© Владимир Родионов/ТАСС
Владимир Путин и канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, 2005 год
Владимир Путин и канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, 2005 год
Владимир Путин и канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, 2005 год
© Владимир Родионов/ТАСС
Выступление Владимира Путина на 77-й сессии Генассамблеи Интерпола, 2008 год
Выступление Владимира Путина на 77-й сессии Генассамблеи Интерпола, 2008 год
Выступление Владимира Путина на 77-й сессии Генассамблеи Интерпола, 2008 год
© Вадим Жернов/ТАСС
Владимир Путин показывает уссурийского тигренка, подаренного ему на день рождения, 10 октября 2008 года
Владимир Путин показывает уссурийского тигренка, подаренного ему на день рождения, 10 октября 2008 года
Владимир Путин показывает уссурийского тигренка, подаренного ему на день рождения, 10 октября 2008 года
© AP Photo/RIA Novosti,Alexei Nikolsky, pool
Владимир Путин, вице-премьер Сергей Иванов и министр обороны Анатолий Сердюков во время совещания по вопросам оборонно-промышленного комплекса, 2011 год
Владимир Путин, вице-премьер Сергей Иванов и министр обороны Анатолий Сердюков во время совещания по вопросам оборонно-промышленного комплекса, 2011 год
Владимир Путин, вице-премьер Сергей Иванов и министр обороны Анатолий Сердюков во время совещания по вопросам оборонно-промышленного комплекса, 2011 год
© AP Photo/RIA Novosti, Yana Lapikova
Президент Индонезии Сусило Бамбанг Юдхойоно, его жена Ани, президент России Владимир Путин, президент Вьетнама Чыонг Тан Санг, премьер-министр Таиланда Йинглак Чинават, президент Мексики Энрике Пенья Ньето, его жена Анжелика Ривера, премьер-министр Новой Зеландии Джон Ки, президент Перу Ольянта Умала и президент Филиппин Бениньо Акино III на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, 2013 год
Президент Индонезии Сусило Бамбанг Юдхойоно, его жена Ани, президент России Владимир Путин, президент Вьетнама Чыонг Тан Санг, премьер-министр Таиланда Йинглак Чинават, президент Мексики Энрике Пенья Ньето, его жена Анжелика Ривера, премьер-министр Новой Зеландии Джон Ки, президент Перу Ольянта Умала и президент Филиппин Бениньо Акино III на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, 2013 год
Президент Индонезии Сусило Бамбанг Юдхойоно, его жена Ани, президент России Владимир Путин, президент Вьетнама Чыонг Тан Санг, премьер-министр Таиланда Йинглак Чинават, президент Мексики Энрике Пенья Ньето, его жена Анжелика Ривера, премьер-министр Новой Зеландии Джон Ки, президент Перу Ольянта Умала и президент Филиппин Бениньо Акино III на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, 2013 год
© AP Photo/Mast Irham
Владимир Путин (на фото справа) во время гала-матча, приуроченного к открытию нового сезона Ночной хоккейной лиги (НХЛ) в Сочи, 2015 год
Владимир Путин (на фото справа) во время гала-матча, приуроченного к открытию нового сезона Ночной хоккейной лиги (НХЛ) в Сочи, 2015 год
Владимир Путин (на фото справа) во время гала-матча, приуроченного к открытию нового сезона Ночной хоккейной лиги (НХЛ) в Сочи, 2015 год
© Михаил Метцель/ТАСС
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Владимира Путина поздравляют школьники Санкт-Петербурга, 2000 год
© Сергей Величкин и Владимир Родионов/ТАСС
Владимир Путин на рабочей встрече с президентом Всемирного банка Джеймсом Вулфенсоном (на фото второй справа), 2000 год
© Сергей Величкин и Владимир Родионов/ТАСС
Владимир Путин и Джеймс Вулфенсон на премьере оперы Петра Чайковского "Мазепа" в Мариинском театре, 2000 год
© Сергей Величкин и Владимир Родионов/ТАСС
Владимир Путин, президенты Казахстана и Молдавии Нурсултан Назарбаев и Владимир Воронин (слева направо) на саммите СНГ, 2002 год
© Владимир Родионов/ТАСС
Владимир Путин и губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко, 2003 год
© Владимир Родионов/ТАСС
Президенты Киргизии, Казахстана, России и Узбекистана Курманбек Бакиев, Нурсултан Назарбаев, Владимир Путин и Ислам Каримов на саммите Организации "Центрально-Азиатское сотрудничество" в Санкт-Петербурге, 2005 год
© Владимир Родионов/ТАСС
Владимир Путин и Вячеслав Чернуха, механизатор из Оренбургской области, награжденный Звездой Героя РФ за спасение в 2004 году зерна от пожара, в Константиновском дворце, 2005 год
© Владимир Родионов/ТАСС
Владимир Путин и канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, 2005 год
© Владимир Родионов/ТАСС
Выступление Владимира Путина на 77-й сессии Генассамблеи Интерпола, 2008 год
© Вадим Жернов/ТАСС
Владимир Путин показывает уссурийского тигренка, подаренного ему на день рождения, 10 октября 2008 года
© AP Photo/RIA Novosti,Alexei Nikolsky, pool
Владимир Путин, вице-премьер Сергей Иванов и министр обороны Анатолий Сердюков во время совещания по вопросам оборонно-промышленного комплекса, 2011 год
© AP Photo/RIA Novosti, Yana Lapikova
Президент Индонезии Сусило Бамбанг Юдхойоно, его жена Ани, президент России Владимир Путин, президент Вьетнама Чыонг Тан Санг, премьер-министр Таиланда Йинглак Чинават, президент Мексики Энрике Пенья Ньето, его жена Анжелика Ривера, премьер-министр Новой Зеландии Джон Ки, президент Перу Ольянта Умала и президент Филиппин Бениньо Акино III на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, 2013 год
© AP Photo/Mast Irham
Владимир Путин (на фото справа) во время гала-матча, приуроченного к открытию нового сезона Ночной хоккейной лиги (НХЛ) в Сочи, 2015 год
© Михаил Метцель/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 7 октября 2017 году президенту РФ Владимиру Путину исполняется 65 лет. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о том, как российский лидер отмечал свой день рождения с 2000 года.

В 2000 году свой первый день рождения в президентской должности (48 лет) Владимир Путин отметил в Павловске, пригороде Санкт-Петербурга. Его поздравляли полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Виктор Черкесов, губернаторы Санкт-Петербурга и Ленинградской области Владимир Яковлев и Валерий Сердюков, вдова Анатолия Собчака Людмила Нарусова, актеры Кирилл Лавров и Михаил Боярский, художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев, тренер по дзюдо Анатолий Рахлин, ректор Санкт-Петербургского университета (СПбГУ) Людмила Вербицкая, декан юридического факультета СПбГУ Николай Кропачев, ректор Санкт-Петербургского горного института Владимир Литвиненко, глава "Пивоваренной компании "Балтика" Таймураз Боллоев и др. Празднование проходило в ресторане русской кухни "Подворье". В тот же день Владимир Путин провел рабочую встречу с президентом Всемирного банка Джеймсом Вулфенсоном, а вечером посетил премьеру оперы Петра Чайковского "Мазепа" в Мариинском театре.

СПЕЦПРОЕКТ

Куда и сколько раз ездил Путин и как часто становился самым влиятельным человеком

Спецпроект к дню рождения президента России

В 2001 году Владимир Путин в день своего рождения провел экстренное совещание с министром обороны Сергеем Ивановым, директором Федеральной службы безопасности Николаем Патрушевым и начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ Анатолием Квашниным. Оно было вызвано событиями в Афганистане, где США совместно с Великобританией без санкции Совета безопасности ООН начали 7 октября 2001 года военную операцию "Несокрушимая свобода". Позднее глава государства отпраздновал свое 49-летие вместе с семьей в подмосковной резиденции в Ново-Огарево.

В 2002 году 50-летний юбилей российский президент отмечал в Кишиневе, где принимал участие в саммите Содружества Независимых Государств (СНГ). После переговоров главы стран СНГ были приглашены на обед в российское посольство, а также посетили Криковские подвалы, где хранятся коллекционные молдавские вина. Вечером, после возвращения в Москву, президент РФ дал ужин, на который, по сообщению пресс-секретаря главы государства Алексея Громова, были приглашены члены правительства РФ, руководство Федерального собрания, Администрации президента, высших судебных органов, прокуратуры, силовых ведомств, высшие военачальники, президент Российской академии наук и др.

В 2003 году свой день рождения Владимир Путин отметил в Санкт-Петербурге. В аэропорту Пулково он встретился с Валентиной Матвиенко, избранной накануне губернатором города, и вице-премьером правительства РФ Владимиром Яковлевым. Затем глава государства прибыл на теплоход "Нью Айленд" у набережной Невы, где состоялся праздничный банкет. В нем принимали участие генпрокурор РФ Владимир Устинов, управляющий делами президента РФ Владимир Кожин, ректор СПбГУ Людмила Вербицкая, певец Александр Розенбаум, директора Эрмитажа Михаил Пиотровский и Русского музея Владимир Гусев, актеры Кирилл Лавров и Михаил Боярский, школьная учительница российского президента Вера Гуревич, тренер по дзюдо Анатолий Рахлин, декан юридического факультета СПбГУ Николай Кропачев, ректор Санкт-Петербургской консерватории Сергей Ролдугин, предприниматель Таймураз Боллоев и др.

В 2004 году по случаю дня рождения Владимира Путина в Стрельне (Санкт-Петербург) в Константиновском дворце был дан торжественный ужин, а вечером в Нижнем парке организован фейерверк. По сведениям СМИ, на торжество, в частности, были приглашены почетные граждане Петербурга Кирилл Лавров, Игорь Спасский, спикер городского парламента Вадим Тюльпанов, полпред в Северо-Западном федеральном округе Илья Клебанов, руководители петербургских силовых структур и др.

7 октября 2005 года президент РФ встретился в Санкт-Петербурге с лидерами Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана в рамках саммита Организации "Центрально-Азиатское сотрудничество" (ОЦАС). Затем для глав государств ОЦАС был дан торжественный завтрак в Константиновском дворце, куда был также приглашен Вячеслав Чернуха, механизатор из Оренбургской области, награжденный в тот же день Звездой Героя РФ за спасение в 2004 году зерна от пожара. Также в этот день глава государства встретился с актером Кириллом Лавровым, а также губернатором Санкт-Петербурга Валентиной Матвиенко и председателем городского Законодательного собрания Вадимом Тюльпановым. Вечером Владимир Путин провел в Константиновском дворце переговоры с канцлером ФРГ Герхардом Шредером.

В 2006 году глава государства вновь отметил день рождения в Санкт-Петербурге, где, в частности, встречался с губернатором города Валентиной Матвиенко.

В 2007 году Владимир Путин пригласил на свое 55-летие постоянных членов Совета безопасности РФ (премьер-министр Виктор Зубков, первые вице-премьеры Сергей Иванов и Дмитрий Медведев, глава кремлевской администрации Сергей Собянин и др.), военное руководство страны (включая командующих родами и видами Вооруженных сил, военными округами), офицеров и членов семей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга. Торжества прошли в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца в Москве. В своем выступлении президент подчеркнул: "Сегодня у нас не подведение итогов, не совещание и даже не награждение, я встречаюсь сегодня с людьми, которых глубоко уважаю…".

В 2008 году 7 октября премьер-министр РФ Владимир Путин провел в рабочей командировке в Санкт-Петербурге. В Константиновском дворце он принял участие в презентации фильма "Учимся дзюдо с Владимиром Путиным", затем посетил 77-ю сессию Генеральной ассамблеи Интерпола (которая впервые прошла в России), провел совещание по вопросам развития отечественной кинематографии и осмотрел новый комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга. Также в Гуманитарном университете профсоюзов после чаепития со студентами и преподавателями вуза Владимиру Путину вручили знак "Почетного профессора". Спустя несколько дней, 10 октября в Ново-Огарево премьер-министр показал журналистам двухмесячного уссурийского тигренка, подаренного ему на день рождения. Тигрица, названная Машей, была затем передана в геленджикский "Сафари-парк".

В 2009 году в свой день рождения Владимир Путин (занимавший в тот момент пост премьер-министра) провел встречу с президентом РФ Дмитрием Медведевым, обсудив социально-экономическую ситуацию в стране. Затем глава правительства встретился с писателями Андреем Битовым, Алексеем Варламовым, Алексеем Ивановым, Александром Кабаковым, Сергеем Лукьяненко, Юрием Поляковым, Валентином Распутиным, Татьяной Устиновой, публицистом Александром Архангельским и поэтессой Алесей Николаевой. Участники встречи подарили имениннику книги.

В 2010 году в свой 58-й день рождения премьер Владимир Путин находился в Санкт-Петербурге, где участвовал в совещании по реализации программ развития ведущих университетов страны, а также во встрече с представителями Ленинградской федерации профсоюзов.

7 октября 2011 года глава правительства Владимир Путин провел в Москве. В частности, в этот день он выступил на совещании по вопросам оборонно-промышленного комплекса.

В 2012 году Владимиру Путину исполнилось 60 лет (на этот момент он вновь занял пост президента РФ). Накануне его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что "нынешний юбилей президент отметит в Санкт-Петербурге, в кругу родных и друзей, камерно". Рабочих встреч у главы государства запланировано не было, поздравления он принимал по телефону.

В 2013 году 7 октября президент РФ находился на индонезийском острове Бали, куда прибыл для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, "день рождения Путина будет рабочим…" Перед началом пленарного заседания лидеры стран АТЭС поздравили российского президента с днем рождения. Хозяин встречи, президент Индонезии Сусило Бамбанг Юдойоно исполнил песню Happy Birthday to You, аккомпанируя себе на гитаре. Премьер Японии Синдзо Абэ во время двусторонней встречи преподнес президенту России в подарок сакэ, а председатель КНР Си Цзиньпин - торт. "Я предложил китайским друзьям поднять по рюмке водки по поводу этого события. Они не отказались, мы так и сделали", - рассказал впоследствии Владимир Путин журналистам.

В 2014 году Владимир Путин впервые за годы работы на высших государственных постах взял выходной на свой день рождения и улетел в сибирскую тайгу, за "300-400 км от ближайшего жилья". Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Сам президент, выступая 9 октября на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта, сказал: "У меня позавчера был день ходьбы, по горам проходил почти 9 км, до сих пор все болит".

7 октября 2015 года президент РФ Владимир Путин провел совещание с министром обороны Сергеем Шойгу, где обсудил военную операцию в Сирии. Вечером глава государства принял участие в хоккейном матче Ночной хоккейной лиги, в котором забросил семь шайб, внеся значительный вклад в победу своей команды "Звезды НХЛ" над "Сборной НХЛ" со счетом 15:10. В команде президента РФ играли Сергей Шойгу, известные в прошлом хоккеисты Павел Буре, Алексей Жамнов, Валерий Каменский,  Алексей Касатонов, Александр Могильный, Вячеслав Фетисов, Александр Якушев. Гала-матч, главным арбитром на котором выступил президент Международной федерации хоккея Рене Фазель, прошел на ледовой арене "Шайба" в Сочи. По завершении игры президент Федерации хоккея Владислав Третьяк поздравил Владимира Путина с днем рождения и вручил медаль "За верность и любовь к хоккею".

В 2016 году 7 октября глава государства не проводил каких-либо публичных мероприятий. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин провел праздник в кругу родных, близких и друзей.

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