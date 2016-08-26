Минюст включил самарский "Клуб выпускников американских программ" в реестр НКО-иноагентов

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ включило самарскую региональную общественную организацию "Клуб выпускников американских программ" в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

"26 августа 2016 года, в соответствии с законом "О некоммерческих организациях", в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включена самарская региональная общественная организация "Клуб выпускников американских программ", - сообщили ТАСС в Минюсте.

Как отметили в ведомстве, факт соответствия организации признакам НКО, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведения управлением Министерства юстиции РФ по Самарской области внеплановой выездной проверки.