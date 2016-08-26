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Минюст включил самарский "Клуб выпускников американских программ" в реестр НКО-иноагентов

Политика
26 августа, 14:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, августа. /ТАСС
Соответствующее решение принято по результатам внеплановой проверки
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МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ включило самарскую региональную общественную организацию "Клуб выпускников американских программ" в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

"26 августа 2016 года, в соответствии с законом "О некоммерческих организациях", в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включена самарская региональная общественная организация "Клуб выпускников американских программ", - сообщили ТАСС в Минюсте.

Как отметили в ведомстве, факт соответствия организации признакам НКО, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведения управлением Министерства юстиции РФ по Самарской области внеплановой выездной проверки.

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