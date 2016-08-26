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Премьер Словакии вновь высказался за отмену санкций против России

Политика
26 августа, 15:18 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 26, августа. /ТАСС
Словакия в нынешнем полугодии является страной, председательствующей в ЕС. Премьер этой страны в прошлом неоднократно высказывался в пользу отмены антироссийских санкций
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ПРАГА, 26 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в пятницу вновь высказался в пользу отмены санкций против России, которые, по его мнению, бесполезны и вредят как Евросоюзу, так и РФ. Об этом он написал на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

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"Лично я считаю, что пришло время посмотреть на санкции с рациональной точки зрения и сказать, что они наносят вред как ЕС, так и России, - заявил Роберт Фицо. - Они не принесли абсолютно никакой пользы для решения проблем, на которые они должны были повлиять".

Премьер Словакии в четверг посетил РФ, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. Роберт Фицо 26 августа принимает участие в проходящей в Варшаве встрече лидеров стран Вишеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия и Чехия), с канцлером Германии Ангелы Меркель. "С Владимиром Путиным вчера мы пришли к единому мнению о том, что нашей целью является активизация взаимной торговли", - написал Фицо на своей странице в сети Facebook.

Словакия в нынешнем полугодии является страной, председательствующей в ЕС. Премьер этой страны в прошлом неоднократно высказывался в пользу отмены антироссийских санкций.

Против санкций также выступают руководители Венгрии и президент Чехии Милош Земан. В то же время Ангела Меркель и премьер-министр Чехии Богуслав Соботка в четверг назвали преждевременной возможность отмены антироссийских санкций Евросоюза.

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