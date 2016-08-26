Рогозин назвал Россию "кулаком в горле Запада"

КОВРОВ, 26 августа. /ТАСС/. Санкции против России не будут сняты, потому как наша страна была и остается "кулаком в горле Запада". Такое мнение высказал вице-премьер Дмитрий Рогозин, выступая на торжественном мероприятии по случаю 100-летия завода им. Василия Дегтярева.

"Когда говорят, что санкции носят временный характер - это не правда. Санкции против России будут всегда, до тех пор пока будет Россия, потому что мы как кулак у них в горле со своим взглядом на жизнь, со своей независимостью, со своей огромной богатой территорией, со своим несломленным народом", - сказал он.

По мнению вице-премьера, время, в котором мы живем, мирным не назовешь. "К нам приближается, как это часто бывало в истории России, угроза. Шантаж идет в политике, санкции объявлены против нашей страны. Так всегда бывало, когда Россия твердо заявляла о курсе на восстановление своей мощи, своей воли к независимости, - отметил Рогозин. - Нам всегда пытались мешать, мешают и будут мешать".

Он подчеркнул, что сила вооруженных сил страны не только в величайшей стойкости русского солдата, но еще и в высочайшей надежности русского оружия.