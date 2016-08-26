Сессия российско-японских переговоров по мирному договору прошла в Москве

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Сессия третьего раунда российско-японских переговоров по проблеме мирного договора прошла в пятницу в Москве. Об этом сообщили в МИД РФ.

"Российскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Игорь Моргулов, японскую - представитель правительства Японии по связям с Россией Тикахито Харада, - информировали в российском дипведомстве. - Сроки проведения очередного раунда переговоров будут согласованы по дипломатическим каналам".

Предыдущая сессия переговоров прошла в Токио 22 июня.