Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили в телефонном разговоре ситуацию в Сирии, отметив важность совместных усилий в борьбе с терроризмом. Как сообщила пресс-служба Кремля, разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

"Лидеры провели обстоятельный обмен мнениями по ситуации в Сирии. Отмечена важность совместных усилий в русле борьбы с терроризмом", - подчеркнули в Кремле.

Как сообщил корреспондент ТАСС в Анкаре Кирилл Жаров, телеканал HaberTurk со ссылкой на собственные источники в администрации президента Турции уточнил, что Эрдоган "проинформировал Путина об операции (турецкой армии в Сирии) "Щит Евфрата". Кроме того, по сообщению телеканала, обсуждались возможности интенсификации усилий по доставке гуманитарной помощи в сирийский Алеппо.

Российская операция против террористических организаций "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусры" (запрещены в РФ - прим. ТАСС) на территории Сирии началась 30 сентября 2015 года по просьбе сирийского президента Башара Асада. В этом месяце Турция также предприняла шаги в рамках антитеррористических усилий в Сирии.

В ходе разговора также обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества.

"Обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-турецкого сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах в свете договоренностей, достигнутых на встрече лидеров в Санкт-Петербурге 9 августа", - сообщили в Кремле.

"Условлено продолжить личное общение по двусторонней и по международной повестке дня", - добавили в пресс-службе.