Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии

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МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили в телефонном разговоре ситуацию в Сирии, отметив важность совместных усилий в борьбе с терроризмом. Как сообщила пресс-служба Кремля, разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.
"Лидеры провели обстоятельный обмен мнениями по ситуации в Сирии. Отмечена важность совместных усилий в русле борьбы с терроризмом", - подчеркнули в Кремле.
Как сообщил корреспондент ТАСС в Анкаре Кирилл Жаров, телеканал HaberTurk со ссылкой на собственные источники в администрации президента Турции уточнил, что Эрдоган "проинформировал Путина об операции (турецкой армии в Сирии) "Щит Евфрата". Кроме того, по сообщению телеканала, обсуждались возможности интенсификации усилий по доставке гуманитарной помощи в сирийский Алеппо.
Российская операция против террористических организаций "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусры" (запрещены в РФ - прим. ТАСС) на территории Сирии началась 30 сентября 2015 года по просьбе сирийского президента Башара Асада. В этом месяце Турция также предприняла шаги в рамках антитеррористических усилий в Сирии.
В ходе разговора также обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества.
"Обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-турецкого сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах в свете договоренностей, достигнутых на встрече лидеров в Санкт-Петербурге 9 августа", - сообщили в Кремле.
"Условлено продолжить личное общение по двусторонней и по международной повестке дня", - добавили в пресс-службе.