ФАДН предлагает выделить 40 млрд руб. на новую госпрограмму по укреплению российской нации

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Федеральное агентство по делам национальностей РФ (ФАДН) подготовило проект постановления правительства РФ об утверждении новой государственной программы РФ "Реализация государственной национальной политики" на период с 2017 по 2025 годы.

Законопроект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В документе отмечается, что проект новой ФЦП направлен на "достижение приоритетов и целей социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации". Всего для реализации поставленных задач в проект включены 19 мероприятий. Этот же законопроект предусматривает признание утратившим силу законопроекта федеральной целевой программы "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2016 годы)".

В пояснительной записке к документу отмечается, что целями государственной национальной политики являются "упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа Российской Федерации (российской нации), сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России, гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений, обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств и успешная социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов".

Сообщается, что на реализацию госпрограммы потребуется более 40 млрд рублей.

В рамках новой ФЦП предполагается осуществление перехода от бессистемной поддержки отдельных мероприятий в субъектах РФ к программно-целевому финансированию проектов в сфере национальной политики путем предоставления им субсидий из бюджета РФ.

"Проведенный анализ показывает, что на данный момент используется далеко не весь потенциал российского казачества", - отмечается в проекте. Так, новая госпрограмма предусматривает поддержку российского казачества и усиление его роли в решении государственных и муниципальных задач. Кроме того, планируется проведение мероприятий, направленных на успешную социально-культурную адаптацию мигрантов в российском обществе и поддержку коренных малочисленных народов страны.