В МИД РФ обсудили с послом Сирии эффективность борьбы с террористической угрозой

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МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов принял посла Сирийской Арабской Республики в Москве Рияда Хаддада. Беседа состоялась по просьбе главы диппредставительства.
"Состоялся обмен мнениями по вопросам урегулирования сирийского кризиса на основе Женевского коммюнике от 30 июня 2012 года, соответствующих резолюций СБ ООН и решений Международной группы поддержки Сирии через широкий межсирийский диалог без предварительных условий в интересах всех сирийцев, призванный определить контуры обновленного единого, суверенного и территориально целостного сирийского государства, в котором будут гарантированы права всех этноконфессиональных групп населения", - информировали в российском дипведомстве
Затрагивалась также задача "эффективной борьбы с террористической угрозой на Ближнем Востоке на базе принципов международного права, включая уважение суверенитета и территориальной целостности государств региона", добавили в министерстве.