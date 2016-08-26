Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В МИД РФ обсудили с послом Сирии эффективность борьбы с террористической угрозой

Политика
26 августа, 19:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, августа. /ТАСС
Затрагивалась также задача "эффективной борьбы с террористической угрозой на Ближнем Востоке
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов принял посла Сирийской Арабской Республики в Москве Рияда Хаддада. Беседа состоялась по просьбе главы диппредставительства.

"Состоялся обмен мнениями по вопросам урегулирования сирийского кризиса на основе Женевского коммюнике от 30 июня 2012 года, соответствующих резолюций СБ ООН и решений Международной группы поддержки Сирии через широкий межсирийский диалог без предварительных условий в интересах всех сирийцев, призванный определить контуры обновленного единого, суверенного и территориально целостного сирийского государства, в котором будут гарантированы права всех этноконфессиональных групп населения", - информировали в российском дипведомстве

Затрагивалась также задача "эффективной борьбы с террористической угрозой на Ближнем Востоке на базе принципов международного права, включая уважение суверенитета и территориальной целостности государств региона", добавили в министерстве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Кризис в Сирии
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Фотографии ТАСС показаны на выставке "Август 1991 года. Люди на площади" в Екатеринбурге
15
ЦИК провел жеребьевку и утвердил текст бюллетеня на выборах в Госдуму
15
Путин и Эрдоган взяли курс на восстановление отношений России и Турции
Выборы-2016
Как стать депутатом. Пошаговая инструкция
Найди свою партию! Пройди тест и узнай, программа какой партии тебе ближе всего
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Объявление о продаже автомобиля олимпийского чемпиона появилось в интернете
2
Путин освободил от должности двух генерал-майоров Следственного комитета
3
СК проверяет информацию об инциденте с ребенком на борту самолета Новосибирск - Москва
4
Экс-офицер ФСО и вице-президент союза десантников РФ арестованы по делу Шакро Молодого
5
Взрывотехники ликвидировали опасный предмет на остановке в Люберцах
6
В центре Москвы на тротуаре грузовик сбил женщину
7
Рогозин назвал Россию "кулаком в горле Запада"
Темы дня
Реклама