Путин освободил от должности двух генерал-майоров Следственного комитета

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МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности двух генерал-майоров Следственного комитета РФ Виталия Фролова и Дмитрия Шершакова.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Освободить от занимаемой должности... генерал-майора юстиции Фролова Виталия Валентиновича, первого заместителя руководителя Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации", - говорится в тексте документа. "Освободить от занимаемой должности... генерал-майора юстиции Шершакова Дмитрия Николаевича, заместителя руководителя Главного управления процессуального контроля СК РФ - руководителя Главного управления процессуального контроля в сфере противодействия коррупции", - говорится в указе.
Этим же указом от должности освобождены замглавы МВД по Республике Башкортостан генерал-майор Вячеслав Андреев, начальник ГУ МВД по Красноярскому краю генерал-лейтенант Вадим Антонов, замначальника Академии управления МВД генерал-лейтенант Василий Быкадоров, начальник ГУ МВД по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Оренбургской области генерал-майор Петр Иванов, первый заместитель начальника ГУ вневедомственной охраны МВД генерал-майор Алексей Лаушкин, а также руководитель Следственного управления СК РФ по Тамбовской области генерал-майор Александр Тисковский.
Кроме того, освобождены от должности замруководителя СК РФ по Красноярскому краю Владимир Скворцов, прокурор Ставропольского края Юрий Турыгин, прокурор Самарской области Мурат Кабалоев и полковник внутренней службы Олег Правосуд, который занимал должность начальника департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД.