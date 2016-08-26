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Путин освободил от должности двух генерал-майоров Следственного комитета

Политика
26 августа, 19:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, августа. /ТАСС
Также президент уволил несколько генералов МВД
Материал из 1 страницы
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности двух генерал-майоров Следственного комитета РФ Виталия Фролова и Дмитрия Шершакова.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить от занимаемой должности... генерал-майора юстиции Фролова Виталия Валентиновича, первого заместителя руководителя Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации", - говорится в тексте документа. "Освободить от занимаемой должности... генерал-майора юстиции Шершакова Дмитрия Николаевича, заместителя руководителя Главного управления процессуального контроля СК РФ - руководителя Главного управления процессуального контроля в сфере противодействия коррупции", - говорится в указе.

Этим же указом от должности освобождены замглавы МВД по Республике Башкортостан генерал-майор Вячеслав Андреев, начальник ГУ МВД по Красноярскому краю генерал-лейтенант Вадим Антонов, замначальника Академии управления МВД генерал-лейтенант Василий Быкадоров, начальник ГУ МВД по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Оренбургской области генерал-майор Петр Иванов, первый заместитель начальника ГУ вневедомственной охраны МВД генерал-майор Алексей Лаушкин, а также руководитель Следственного управления СК РФ по Тамбовской области генерал-майор Александр Тисковский.

Кроме того, освобождены от должности замруководителя СК РФ по Красноярскому краю Владимир Скворцов, прокурор Ставропольского края Юрий Турыгин, прокурор Самарской области Мурат Кабалоев и полковник внутренней службы Олег Правосуд, который занимал должность начальника департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД.

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