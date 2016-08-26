Команда де Мистуры вновь присоединилась к переговорам Лаврова и Керри в Женеве

ЖЕНЕВА, 26 августа. /ТАСС/. Команда спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры вновь присоединилась к переговорам глав внешнеполитических ведомств РФ и США Сергею Лаврову и Джону Керри. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к переговорам.

"Команда спецпосланника вновь участвует в переговорах в Женеве", - сказал собеседник агентства.

Переговоры Лаврова и Керри продолжаются с утра, участники несколько раз уходили на перерыв. Главной темой встречи стала координация усилий по борьбе с террористами в Сирии. Де Мистура уже приезжал в отель "Президент Вильсон", где проходят переговоры, в первой половине дня.

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