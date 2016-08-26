Источник: в переговорах Лаврова и Керри наступил перерыв

ЖЕНЕВА, 26 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри взяли очередную паузу в ходе переговоров в Женеве. Об этом сообщил ТАСС источник в российской делегации.

Таким образом консультации, проходящие в женевском отеле "Президент Уилсон", длятся с небольшими паузами уже 10 часов. Главная тема - налаживание антитеррористического сотрудничества в Сирии.