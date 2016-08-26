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Источник: в переговорах Лаврова и Керри наступил перерыв

Политика
26 августа, 21:25 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 26, августа. /ТАСС
Таким образом консультации, проходящие в женевском отеле "Президент Уилсон", длятся с небольшими паузами уже 10 часов
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ЖЕНЕВА, 26 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри взяли очередную паузу в ходе переговоров в Женеве. Об этом сообщил ТАСС источник в российской делегации.

Таким образом консультации, проходящие в женевском отеле "Президент Уилсон", длятся с небольшими паузами уже 10 часов. Главная тема - налаживание антитеррористического сотрудничества в Сирии.

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Персоны
Керри, Джон Лавров, Сергей Викторович
Темы
Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
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