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МО РФ: режим перемирия в Сирии за сутки нарушался девять раз

Политика
26 августа, 23:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, августа. /ТАСС
Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 476
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МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Режим прекращения боевых действий в течение последних суток соблюдался в большинстве провинций Сирии, за истекшие 24 часа зафиксированы шесть нарушений в провинции Дамаск и три - в провинции Латакия. Об этом сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

"В провинции Дамаск формирования причисляющей себя к оппозиции группировки "Джейш аль-Ислам" из минометов обстреляли населенные пункты Джаубар, Арбил, Хауш-Дуара, Дума, Хараста и Кабун. В провинции Латакия вооруженные формирования группировки "Ахрар аш-Шам" обстреляли населенные пункты Кинсибба и Раша, а формирования группировки "Свободной Сирийской Армии" с применением зенитных установок - населенный пункт Сараф", - говорится в бюллетене.

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Вид на Цитадель Алеппо из Старого города, Алеппо, 5 марта
© Валерий Шарифулин/ТАСС

Алеппо: перемирие на руинах

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным военизированным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили, отмечается в сообщении Центра по примирению.

Кроме того, по данным Центра, группировки запрещенных в РФ террористических организаций "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" продолжили препятствовать окончательному установлению режима прекращения боевых действий.

"В течение суток в провинции Алеппо террористы из реактивных систем залпового огня кустарного производства и минометов обстреляли населенные пункты Караси, Эль-Хадер, квартал Хай-эль-Ансари, районы кожевенного и газового заводов и горы Джебель-эль-Бааджир. Обстрелам террористов в провинции Дамаск подверглись населенные пункты Дума, Хауш- Насри, Джаубар, Абд-Бейнури, Хауш-эль-Фара, Хутейта-эль- Джараш, в провинции Латакия - Брума, а также населенный пункт Телль-Сальхаб провинции Хама", - говорится в бюллетене.

Соглашения о перемирии

Соглашения о примирении с представителями пяти населенных пунктов подписаны за сутки в сирийских провинциях Латакия (четыре) и Дамаск (одно).

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"Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 476. Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо и Дамаск", - говорится в сообщении.

По данным Центра, количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, осталось без изменений - 69.

Также сообщается, что в течение суток жителям Сирии была оказана гуманитарная помощь. "Малообеспеченным семьям населенного пункта Нева провинции Хомс доставлена одна тонна гуманитарных грузов - рис, сахар, чай, мясные и рыбные консервы. Самолетом авиакомпании "Абакан Эйр" в осажденный террористами группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) Дейр-эз-Зор доставлен гуманитарный груз ООН - крупы, сахар, соль и томатная паста, общей массой более 17 тонн", - говорится в бюллетене.

Для мирных жителей, покидающих находящиеся под контролем вооруженных формирований террористических группировок районы города Алеппо, развернуты пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.

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