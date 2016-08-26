Лавров и Керри завершили 12-часовые переговоры в Женеве

ЖЕНЕВА, 26 августа. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств РФ и США Сергей Лавров и Джон Керри завершили переговоры в Женеве, продолжавшиеся с перерывами более 12 часов.

Главной темой встречи стала координация усилий Москвы и Вашингтона в борьбе с террористами в Сирии. В ближайшие минуты состоится совместная пресс-конференция Лаврова и Керри, на которой они объявят о результатах встречи.

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