Лавров: взаимодействие РФ и США сдвинет урегулирование на Украине в "нормандском формате"

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ЖЕНЕВА, 27 августа. /ТАСС/. Каналы взаимодействия России и США могут реально помочь усилиям по урегулированию на Украине в "нормандском формате". Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи с госсекретарем США Джоном Керри.
Министр сообщил, что, помимо Сирии, в ходе его переговоров с Керри обсуждалась тема Украины, а также вопросы двусторонних отношений.
"Ценим заинтересованность США, нынешней администрации США, чтобы помочь сдвинуть процесс выполнения минских договоренностей, - отметил Лавров. - У нас есть два канала, которые мы регулярно задействуем. Считаем, что эти каналы могут реально помочь тем усилиям, которые предпринимаются в "нормандском формате".
"Мы обсуждали некоторые двусторонние вопросы, их в нынешней ситуации немало, - сказал министр. - Коренные интересы России и США заключаются в том, чтобы мы имели нормальные отношения между двумя государствами, двумя народами. Думаю, что сегодняшняя встреча помогла продвинуться в этом направлении".
В начале пресс-конференции Лавров добавил, что его нынешняя встреча с Джоном Керри продолжались долго, более 12 часов, но пошутил, что рекорд их предыдущей встречи, в июле в Москве, не был побит.