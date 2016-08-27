Путин и Си Цзиньпин на G20 обсудят реализацию ранее достигнутых договоренностей

ПЕКИН, 27 августа. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время двусторонней встречи "на полях" саммита "двадцатки" в Китае обсудят ход реализации ранее достигнутых договоренностей и другие вопросы. Об этом в субботу в беседе с российскими и китайскими журналистами сообщил посол РФ в КНР Андрей Денисов.

Он напомнил, что 25 июня президент России нанес официальный визит в Китай. "Главы государств провели интенсивные переговоры и достигли широкого взаимопонимания по всем обсуждавшимся вопросам, как двусторонним, так и международной повестки дня, - отметил Денисов. - Сейчас эти важные договоренности перешли в фазу практической реализации, что также требует внимания и контроля на высшем уровне".

Как указал дипломат, до конца года запланировано большое количество российско-китайских контактов. "Это и планируемые встречи лидеров двух стран "на полях" международных мероприятий, и 21 регулярная встреча глав правительств, и целый ряд других важных контактов на высоком политическом уровне", - продолжил он.

"С учетом динамичного развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия у руководителей России и Китая есть много вопросов и тем, по которым полезно обмениваться мнениями на регулярной основе", - резюмировал посол.

Сотрудничество Москвы и Пекина

Также Денисов отметил, что координация действий России и Китая в рамках "двадцатки" положительно влияет на работу объединения и наполняет его повестку дня перспективными инициативами.

"Конечно же, силами только России и Китая не выправить ситуацию в глобальной экономике. Однако тесное взаимодействие Москвы и Пекина, наша активная позиция и конструктивный настрой позволяют в позитивном ключе влиять на повестку дня "Группы двадцати", - отметил он.

"Наши страны насыщают работу объединения, привнося на эту площадку перспективные инициативы и основанные на собственном опыте предложения по решению стоящих перед мировым сообществом проблем", - подчеркнул дипломат.

Он указал, что координация действий в рамках G20 является важным элементом стратегического партнерства между Россией и Китаем. "Благодаря этому наши страны, играющие важную роль в мировых делах, создают предпосылки для формирования справедливой архитектуры управления мировой экономикой", - резюмировал посол.

Терроризм и нестабильность в мире

Посол заявил, что участники саммита "двадцатки" в китайском городе Ханчжоу обсудят вопросы борьбы с финансированием терроризма и политическую нестабильность в ряде регионов мира.

Он отметил, что вопросы глобальной безопасности не являются профильными для G20, однако многочисленные вызовы и угрозы негативно сказываются на мировой финансово-экономической системе и глобальной экономике. "В частности, в Ханчжоу "двадцатка" планирует обсудить вопросы борьбы с финансированием терроризма", - продолжил Денисов. "Форум предложит странам-участницам усилить сотрудничество в этой области и даст соответствующие рекомендации организациям финансового и контртеррористического профиля, прежде всего ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - прим. ТАСС)", - сказал он.

"Можно также предположить, что в ходе предстоящих на саммите дискуссий некоторые участники в том или ином ключе затронут проблематику политической нестабильности в отдельных регионах и вопрос о создании условий в сфере безопасности для обеспечения глобального устойчивого экономического развития", - резюмировал дипломат.

Инновации и повышение эффективности

По мнению Денисова, инновационный рост и повышение эффективности управления мировой экономикой и финансовой системой станут основными темами саммита "двадцатки" в Китае.

"Китайская сторона предложила в текущем году сконцентрировать основное внимание на вопросах инновационного роста, более эффективного управления глобальной экономикой и финансовой системой, содействия международной торговле и инвестициям, инклюзивного и взаимосвязанного развития", - сказал он. "Мы с удовлетворением отмечаем, что эти приоритеты перекликаются с повесткой дня российского председательства в 2013 году и во многом представляют собой их дальнейшее логическое развитие", - подчеркнул дипломат.

Он выразил уверенность в том, что Китай сможет успешно провести саммит, а само мероприятие позволит найти новые возможности и источники роста мировой экономики и инновационного развития.

Как отметил Денисов, российская сторона готова оказывать поддержку китайскому председательству в G20. "Мы настроены на конструктивное взаимодействие с тем, чтобы обеспечить максимальную отдачу от предстоящей встречи лидеров", - резюмировал он.

Саммит G20 пройдет 4-5 сентября в городе Ханчжоу (административный центр провинции Чжэцзян, Восточный Китай).